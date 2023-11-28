КНДР сообщила, что сфотографировала своим спутником Белый дом и Пентагон

Главное государственное управление по аэрокосмической технике КНДР заявило, что 27 ноября спутнику-разведчику удалось сделать фотографии военно-морской базы Атлантического флота ВМС США Norfolk, верфи Newport News и аэродрома в штате Вирджиния, а также Белого дома и Пентагона в Вашингтоне. Об этом было доложено северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По информации агентства, на фотографиях военно-морской базы Norfolk и верфи Newport News было обнаружено четыре атомных авианосца ВМС США и один авианосец Великобритании. Ким Чен Ын, в свою очередь, «выразил большое удовлетворение» успешным использованием спутника-разведчика «Маллигён-1».

Об успешном запуске разведывательного спутника КНДР сообщила 21 ноября. Аппарат был выведен на орбиту Земли после двух неудачных попыток. 25 ноября Ким Чен Ын посетил Пхеньянский центр общего контроля, где ознакомился со сделанными накануне разведывательным спутником снимками. Утверждается, что спутнику удалось сфотографировать стратегические объекты США и Южной Кореи, включая крупнейшую военную базу в Тихом океане на острове Гуам, военно-морскую базу в Пёрл-Харборе, а также атомный авианосец Carl Vinson.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ким Чен Ын теперь все видит».

Милена Костерева