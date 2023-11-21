Северная Корея взяла высоту с третьей попытки

Северная Корея предприняла третью попытку запустить разведывательный спутник. Уведомив береговую охрану Японии о том, что запуск запланирован на период с 22 ноября по 1 декабря, Пхеньян осуществил обещанное с опережением срока — 21 ноября в 23:15 по местному времени ракета, по данным разведки Южной Кореи, уже летела в сторону Тихого океана. В Пхеньяне утверждают, что все прошло по плану: спутник выведен на орбиту. Власти Южной Кореи считают, что в этот раз Север обратился к неким российским ноу-хау. Но, как и в случае с недавними утверждениями о поставках Пхеньяном Москве 1 млн артиллерийских снарядов, каких-либо доказательств власти Южной Кореи не предоставили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lee Jin-man / AP Фото: Lee Jin-man / AP

На низком старте

О запуске Северной Кореей ракеты со спутником Сеул и Токио сообщили во вторник вечером практически одновременно. «Север запустил в южном направлении то, что называет военным разведывательным спутником»,— заявило южнокорейское Объединенное командование начальников штабов. И почти сразу же о предположительном пуске со стороны КНДР баллистической ракеты отчиталась и японская служба безопасности на море, сославшаяся на минобороны страны. При этом, как заявили в военном ведомстве, «вывод спутника на околоземную орбиту не зафиксирован».

Однако спустя несколько часов Пхеньян объявил о том, что все прошло по плану: спутник выведен на орбиту. Сообщалось, что за происходящим следил лично лидер КНДР Ким Чен Ын.

Запуск сюрпризом не стал. Как сообщали еще утром вторника в офисе премьер-министра Японии Фумио Кисиды, Северная Корея уведомила японскую береговую охрану о своих планах запустить ракету со спутником в период с 22 ноября по 1 декабря. В Сеуле же, знающем о делах соседей лучше других, о таких планах Пхеньяна уверенно говорили еще 19 ноября. Так, министр национальной обороны Республики Корея Син Вон Сик заявил, что КНДР может запустить свой первый разведывательный спутник до конца ноября, чтобы опередить Сеул с запланированным им на 30 ноября запуском первого военного спутника на ракете Falcon 9 компании SpaceX с базы Ванденберг в штате Калифорния.

Между тем северокорейский пуск произошел с явным опережением графика.

Прежде Пхеньян осуществлял пуски в первые три дня после заявленной даты. А на этот раз даже не дождался наступления им же указанного «часа икс», запустив ракету еще до полуночи по местному времени. Не исключено, что это произошло по той причине, что на среду в ряде частей страны прогнозировались дождь и пасмурная погода.

Еще накануне и Токио, и Сеул, и примкнувший к ним Вашингтон призывали Пхеньян отказаться от планов запуска. Но, явно не рассчитывая на результативность такого коллективного призыва, стали незамедлительно готовиться к вероятным последствиям. В рамках подготовки к возможному падению обломков ракеты (Пхеньян предупредил, что ее фрагменты могут упасть в Восточно-Китайском море, Желтом море и в водах к востоку от филиппинского острова Лусон) японцы подготовили на островах Мияко, Исигаки и Йонагуни батареи наземной противоракетной обороны Patriot PAC-3. Также могли быть задействованы эсминцы с системой Aegis.

В итоге обошлось без происшествий, перехват северокорейской ракеты не осуществлялся.

Минобороны Японии отчиталось, что одна часть ракеты «упала в Восточное-Китайское море примерно в 350 км к западу от Корейского полуострова». «После этого ракета пролетела между островами Окинава и Мияко, а вторая ее часть упала в Тихом океане в 1,2 тыс. км к юго-западу от острова Окиноторисима»,— добавили в ведомстве.

Принять «необходимые меры для защиты жизни и безопасности» сограждан обещали и в Южной Корее. При этом Сеул получил серьезную подстраховку в лице США. После объявления о скором запуске северокорейского разведывательного спутника на военно-морскую базу в Пусане прибыл американский авианосец Carl Vinson, что, по словам южнокорейского контр-адмирала Ким Джи Хуна, стало демонстрацией «прочной совместной оборонительной позиции альянса Южной Кореи и США и полной решимости реагировать на нарастающие ядерную и ракетную угрозы со стороны Северной Кореи».

Кроме того, в Южной Корее непрозрачно намекнули, что в ответ на северокорейский запуск Сеул может приостановить действие межкорейского соглашения о мерах снижения военной напряженности и возобновить воздушное наблюдение на линии фронта, а также вернуться к учениям с боевой стрельбой в приграничных районах. То есть начать делать все то, в чем Сеул ограничивало это соглашение, заключенное осенью 2018 года на волне недолгого примирения двух Корей. Тем более что сам Пхеньян его не раз нарушал.

Рука Москвы

Совет Безопасности ООН запрещает любые запуски спутников КНДР, рассматривая их как замаскированное испытание ракетных технологий. «Даже если целью является запуск спутника, использование технологии баллистических ракет является нарушением целого ряда резолюций Совета Безопасности ООН»,— напомнил журналистам на этой неделе японский премьер Кисида.

Однако у Пхеньяна на этот счет всегда имелось альтернативное мнение. В прошлом Северная Корея не раз заявляла, что санкции не распространяются на его номинально гражданскую космическую программу, и в этом году уже дважды попыталась вывести на орбиту свой спутник-шпион. Но оба раза — в мае и в августе — запуски заканчивались провалом. После августовской неудачи Северная Корея пообещала повторить попытку в октябре, но в обозначенный срок эти планы так и не материализовались. И как сочли южнокорейские военные эксперты, задержка была связана с тем, что в октябре КНДР только-только начала получать российскую технологическую помощь, в частности связанную с проблемами с двигателем ракеты. Власти Японии во вторник заявили, что сейчас анализируют, могла ли КНДР использовать технологии РФ при осуществлении запуска ракеты с разведывательным спутником.

Напомним, в сентябре в рамках поездки в Россию глава КНДР Ким Чен Ын побывал на космодроме Восточный. И как признал встречавший его там российский президент Владимир Путин, отвечая на соответствующий вопрос, Москва будет помогать Пхеньяну строить космические спутники. «Мы поэтому и приехали сюда. Лидер КНДР проявляет большой интерес к ракетной технике, они и космос пытаются развивать»,— отметил тогда российский президент.

На Западе и в Сеуле, впрочем, дружно сочли, что помощь Москвы Пхеньяну отнюдь не ограничивается сотрудничеством в космической сфере, обвинив Россию в поставке северокорейцам своих ракетных технологий в обмен на боеприпасы из КНДР.

В октябре южнокорейская разведка даже выступила с утверждением, что Москва уже получила 1 млн северокорейских артиллерийских снарядов для своих боевых действий на Украине (и это при том, что Евросоюз так и не справился с обещанием поставить такое же количество боеприпасов Киеву). И Россия, и КНДР такие обвинения неоднократно отвергали.

«Резолюции Совбеза ООН, за которые в том числе голосовала и Россия, однозначно запрещают Северной Корее запускать любые спутники, использующие любые баллистические ракетные технологии. Любой запуск ракеты — военный или гражданский — является нарушением существующих санкций Совбеза»,— заявил “Ъ” эксперт сеульского Университета Кукмин Андрей Ланьков.

При этом, по его словам, появление у КНДР своей разведывательной технологии в конечном счете станет для региона отнюдь не негативным событием. «Юг отчасти своими силами, отчасти с помощью американцев имеет очень хорошее представление о том, что происходит на Севере. Отсутствие же у Северной Кореи оперативной, в режиме реального времени информации о том, что происходит на Юге, существенно повышает нервозность в Пхеньяне. И, как ни парадоксально, появление у Пхеньяна разведывательных спутников с большой вероятностью сделает ситуацию на Корейском полуострове более стабильной»,— пояснил Андрей Ланьков.

Наталия Портякова