Ким Чен Ын теперь все видит

Северокорейский лидер Ким Чен Ын во второй раз за последние дни посетил космический центр в Пхеньяне, где изучил снимки, сделанные первым военным разведывательным спутником КНДР. Главе КНДР показали фотографии стратегических объектов США и Южной Кореи, включая крупнейшую военную базу в Тихом океане на острове Гуам, военно-морскую базу в Перл-Харборе, а также атомный авианосец Carl Vinson. Состоявшийся 21 ноября запуск военного спутника «Маллигён-1» в Пхеньяне назвали «мощным драгоценным мечом», направленным на США и их союзников. В ответ Южная Корея заявила о приостановке действия военного соглашения с КНДР, вводившего ограничения на полеты разведывательной авиации в пограничных районах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын

Фото: Korean Central News Agency / Korea News Service / AP Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын

Фото: Korean Central News Agency / Korea News Service / AP

О поездке Ким Чен Ына в Главное государственное управление по аэрокосмической технике, где ему показали сделанные 25 ноября из космоса снимки «важных целей на территории противников», сообщило агентство ЦТАК. Как следует из его заявления, на фотографиях запечатлены южнокорейские военные объекты в Канныне, Пусане, Пхохане, Пхёнтхэке, Тэгу и Ульсане, военно-морская база в Перл-Харборе и база ВМС США Хикам на острове Гуам, крупнейшая на Тихом океане, а также американский атомный авианосец Carl Vinson в порту Пусана.

Работников аэрокосмической отрасли Ким Чен Ын поздравлял вместе со своей дочерью Ким Чжу Э. Сфотографировавшись с учеными и техническими специалистами, которые в прошлую среду провели успешный запуск первого в истории космических программ КНДР военного разведывательного спутника на ракетоносителе «Чхоллима-1», Ким Чен Ын назвал «Маллигён-1» «стражем космоса» для наблюдения за военными угрозами и активностью враждебных сил.

Отметив, что, развивая космические программы, КНДР реализует свое право на самооборону, он призвал расширять «возможности аэрокосмической разведки» и продолжить запуск спутников.

Что же касается спутника «Маллигён-1», то выполнение его основной миссии начнется 1 декабря.

Провести успешный запуск своего первого разведывательного спутника Пхеньяну удалось лишь с третьей попытки: две предыдущие, предпринятые в мае и августе, окончились неудачно. Учитывая это, северокорейское руководство охватила эйфория, проявлением которой стали заявления, прозвучавшие в конце прошлой недели на торжественном приеме по случаю исторического события. «В результате успешного запуска спутника-разведчика "Маллигён-1" в деятельности вооруженных сил республики открылся совершенно новый этап. Наши вооруженные силы, обладающие возможностью по нанесению удара по всему миру, укрепили свою мощь и действительно стали сильнейшими в мире»,— заявил премьер-министр КНДР Ким Док Хун.

На приеме присутствовали Ким Чен Ын вместе с супругой и дочерью, глава МИДа Цой Сон Хи, партийные функционеры, представители военного руководства, а также ученые и инженеры Главного государственного управления по аэрокосмической технике. В своем обращении премьер Ким Дон Хун назвал запущенный спутник «мощным драгоценным мечом» и «стратегическим богатством» страны.

Атмосферу приема передает сообщение ЦТАК, в котором говорится, что «все с решимостью непрестанно осуществлять грандиозную мечту чучхейской Кореи о покорении космоса подняли тост за крепкое здоровье уважаемого товарища Ким Чен Ына».

В свою очередь, военные Южной Кореи и Японии, внимательно следившие за новостями из Пхеньяна и проводившие собственный мониторинг полета северокорейского спутника, не сразу поверили в космический прорыв КНДР. Сообщив на прошлой неделе, что Пхеньян сумел вывести свой спутник на орбиту, в Комитете начальников штабов ВС Южной Кореи добавили: потребуется время, чтобы определить, нормально ли функционирует этот аппарат.

В свою очередь, министр обороны Японии Минору Кихара в своем первом комментарии на пресс-конференции в Токио признал, что вокруг Земли вращается «некий объект», который может быть спутником КНДР. «В результате анализа, проведенного совместно с США и Южной Кореей, подтвердилось вращение на околоземной орбите некоего объекта»,— заявил в пятницу глава ведомства, поначалу уйдя от ответа на заданный ему вопрос, был ли запуск успешным.

Прозвучавшее в Токио признание того, что северокорейский спутник вращается по околоземной орбите, последовало только на третий день после его запуска и после того, как в прошлый четверг об этом заявили южнокорейские военные. Позднее министр обороны Японии сделал еще одно заявление, признав, что «запуск северокорейского спутника может рассматриваться как свидетельство определенного технологического прогресса». «Однако, если КНДР действительно заполучила функционирующий спутник, это означает повышение ее возможностей в ядерной и ракетной области, что создает еще большую угрозу для мира и стабильности нашей страны и международного сообщества»,— заметил Минору Кихара. По его словам, в этой ситуации «как никогда важно усиление потенциала для деятельности в космосе в сотрудничестве с союзниками и единомышленниками».

В связи с запуском северокорейского спутника госсекретарь США Энтони Блинкен провел в минувшие выходные трехсторонний телефонный разговор с главами МИДов Южной Кореи и Японии Пак Чином и Ёко Камикавой. «Госсекретарь и министры решительно осудили этот запуск за его дестабилизирующее воздействие на регион. Стороны продолжат интенсивные трехсторонние консультации в ответ на безответственные и противоправные действия КНДР»,— сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер. Кроме того, США и их союзники выступили с совместным заявлением, осуждающим Пхеньян, поскольку при запуске спутника были использованы технологии баллистических ракет, что противоречит резолюциям Совбеза ООН по КНДР.

В Пхеньяне попытки остановить развитие военных космических программ КНДР вызвали бурю возмущения.

«Разбойнические утверждения США и их сателлитов, что только КНДР не может использовать естественное право на освоение космоса, которым могут обладать все члены ООН, не только являются проявлением дискриминации и двойных стандартов, но и отрицают право на существование КНДР, являются наглым, вопиющим посягательством на ее суверенитет»,— заявил в понедельник замглавы северокорейского МИДа Ким Сон Гён. «Если запущенный в космос спутник "Маллигён-1" представляет угрозу подписавшимся под заявлением странам, то американские атомные авианосцы, стратегические атомные подводные лодки и стратегические бомбардировщики, способные нести ядерное оружие, наверное, посланники мира и дружбы?» — саркастически заметил дипломат. По его словам, КНДР продолжит развитие космических программ и тем самым «внесет вклад в установление справедливого и равноправного международного порядка».

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На этом фоне в ответ на запуск северокорейского военного спутника Южная Корея на прошлой неделе заявила о приостановке действия военного соглашения с КНДР от 19 сентября 2018 года, в частности предусматривающего ограничения на полеты разведывательной авиации в пограничных районах.

Тогда в Пхеньяне с конца прошлой недели приступили к размещению в демилитаризованной зоне военнослужащих и тяжелых вооружений, а также к восстановлению десяти сторожевых постов, взорванных пять лет назад в соответствии с соглашением о снижении напряженности в военной сфере.

Сергей Строкань