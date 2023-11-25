Ким Чен Ын посмотрел спутниковые снимки городов Южной Кореи

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил Пхеньянский центр общего контроля и регулирования при Государственном главном управлении по аэрокосмической технике. Он ознакомился со снимками городов Южной Кореи, которые были сделаны спутником-разведчиком Северной Кореи 24 ноября.

Ким Чен Ын посмотрел на снимки «главных целей территории враждебной стороны, включая Мокпхо, Кунсан, Пхёнтхэк, Осан и Сеул», говорится в сообщении государственного агентства ЦТАК. Он также ознакомился со снимками районов КНДР. ЦТАК распространило фотографию с визита лидера Северной Кореи, на которой тот смеется.

КНДР 21 ноября сообщила об успешном запуске разведывательного спутника после двух неудачных попыток. Аппарат был выведен на орбиту Земли. Япония подтвердила наличие на орбите объекта, который может быть спутником КНДР.

Подробнее о запуске — в материале «Ъ» «Северная Корея взяла высоту с третьей попытки».

Леонид Уварчев