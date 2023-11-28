Бывший завод Hyundai в Петербурге может начать производство под китайской маркой GAC

Партнером российской компании ARG («Аквилон»), которая может стать новым владельцем бывшей производственной площадки Hyundai в Санкт-Петербурге, с высокой долей вероятности станет китайский автопроизводитель GAC. Об этом со ссылкой на итоги визита делегации ARG и GAC на предприятие в минувшую пятницу сообщает специализированный Telegram-канал «Русский автомобиль». По его данным, сделка по покупке завода Hyundai должна быть закрыта до конца этого года, а производство может возобновиться уже в первом квартале 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

При этом аналитики отмечают, что за короткий период времени наладить даже отверточную сборку китайских автомобилей нереально. Поэтому, вполне возможно, на заводе восстановят производство моделей Hyundai и KIA. Однако поскольку Hyundai Motor Company отозвала у предприятия лицензию на использование марок Hyundai и KIA, на российском рынке выпускаемый модельный ряд этих автобрендов может быть представлен под маркой GAC.

Предполагаемый план на ближайшие 1,5 года — 70 тыс. автомобилей, на это количество имеются наборы компонентов, уточняется в сообщении.

Напомним, что автозавод Hyundai в Петербурге находится в режиме простоя с 1 марта 2022 года. В августе этого года появилась информация, что локализацией на производстве может заняться калининградский «Автотор».

«Ъ-СПб» писал, что в конце октября на автомобильном заводе Hyundai продлили режим простоя для сотрудников до декабря текущего года.

Подробнее о возможных новых владельцах петербургского предприятия — в материале «Ъ-СПб» «На завод Hyundai нашлись покупатели».

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