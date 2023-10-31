Завод Hyundai в Петербурге продлил простой для сотрудников до декабря

На автомобильном завод Hyundai в Санкт-Петербурге продлили режим простоя для сотрудников до декабря текущего года. Об этом со ссылкой на городской центр занятости населения сообщает «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Компания уведомила о режиме простоя на предприятии по 30 ноября 2023 года»,— цитирует сообщение информагентство.

Напомним, что автозавод Hyundai в Петербурге находится в режиме простоя с 1 марта 2022 года. В августе этого года появилась информация, что локализацией на производстве может заняться калининградский «Автотор».

Подробнее — в материале «Ъ-СПб» «На завод Hyundai нашлись покупатели».

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