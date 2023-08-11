На завод Hyundai нашлись покупатели

Дилерский холдинг «Авилон» может стать владельцем петербургского завода Hyundai, но у него есть конкурент: на активы корейского автопроизводителя также претендует и калининградский «Автотор». Эксперты предполагают, что судьба последнего в Петербурге иностранного автозавода может решиться в ближайшие недели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Автотор Холдинг» заявляет, что готов в кратчайшие сроки перезапустить выпуск автомобилей в Петербурге. Для этого калининградский производитель планирует модернизировать завод, локализовав на нем производство двигателей внутреннего сгорания нового поколения и гибридных автомобилей

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ «Автотор Холдинг» заявляет, что готов в кратчайшие сроки перезапустить выпуск автомобилей в Петербурге. Для этого калининградский производитель планирует модернизировать завод, локализовав на нем производство двигателей внутреннего сгорания нового поколения и гибридных автомобилей

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Дилерский холдинг «Авилон», в лице близкой к нему компании «Арт-Финанс» ставший собственником российских активов Volkswagen Group, включая автозавод в Калуге, планирует купить принадлежащий Hyundai Motor Manufacturing Rus (ХММР) завод в Санкт-Петербурге, сообщил накануне инсайдерский телеграм-канал «Автопоток». По информации канала, из Москвы в Петербург для переговоров в четверг выехала делегация топ-менеджеров AGR Automotive Group (под таким названием после ребрендинга продолжит работу в России ООО «Фольксваген Групп Рус»). Информацию косвенно подтвердил «Ъ-СПб» глава городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик, сообщив, что Смольный в курсе планов AGR. На письменный запрос корреспондента «Ъ-СПб», направленный по электронной почте, представители AGR на момент отправки заметки в печать не ответили.

Владелец калужского автозавода — не единственный претендент на активы южнокорейского автоконцерна в России: агентство «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник сообщает, что месяц назад руководство Калининградской области обратилось к президенту РФ Владимиру Путину с предложением рассмотреть возможность освоения холдингом «Автотор» производства автомобилей на петербургской площадке ХММР.

Согласно письму, «Автотор Холдинг» готов в кратчайшие сроки перезапустить выпуск автомобилей в Петербурге. Для этого калининградский автопроизводитель планирует модернизировать завод, локализовав на нем производство двигателей внутреннего сгорания нового поколения и гибридных автомобилей. В результате петербургская площадка может стать поставщиком двигателей, в том числе на газомоторном топливе, для «Автотора» и других российских предприятий, калининградские заводы холдинга могут поставлять в Петербург электродвигатели, редукторы, силовую электронику, а совместные с «Автотором» предприятия «Росатома» и «Газпрома» — тяговые батареи, системы управления и аппаратуру для двигателей на газомоторном топливе.

По оценке «Автотора», если холдинг получит возможность развивать петербургскую площадку Hyundai, инвестиционная программа калининградского предприятия может увеличиться до 70 млрд рублей. В настоящее время, в соответствии с подписанным с Минпромторгом в конце 2021 года допсоглашением к специальному инвестиционному контракту, предприятие обязалось инвестировать около 32 млрд рублей, 10 млрд из которых «Автотор» уже вложил в развитие производства. В 2023 году предприятие, ранее выпускавшее легковые автомобили BMW, Kia и Hyundai, освоило выпуск машин китайских марок Kaiyi, BAIC и SWM.

«Завод Hyundai в Петербурге — один из последних лакомых кусков, оставшийся от иностранных производителей, и за него разворачивается сильная конкурентная борьба»,— говорит независимый автоэксперт Сергей Бургазлиев, подтверждая, что в рыночных кругах некоторое время муссируются слухи об интересе «Авилона» и «еще одной структуры» к производственной площадке южнокорейского автоконцерна. По мнению эксперта, в ближайшие 10–12 дней следует ожидать какого-то решения о судьбе петербургского автозавода, хотя каким оно будет, сказать в настоящее время сложно. Если кому-то из претендентов удастся договориться с собственником предприятия — большая вероятность, что оно будет продано с большим дисконтом к рыночной цене, отмечает господин Бургазлиев.

По мнению главы «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, с точки зрения поддержки автомобильной отрасли более понятной выглядит сделка по продаже площадке «Автотору». «Покупка второго крупного автомобильного заводам дилерским холдингом "Авилон" не выглядит логичной, так как компания еще не доказала, что способна восстановить производство (запуск мощностей в Калуге планируется до конца года)»,— считает эксперт.

Вячеслав Калашников