Локализацией на заводе Hyundai в Петербурге может заняться «Автотор»

Возможностью локализации производства на мощностях бывшего завода Hyundai в Петербурге интересует калининградская компания «Автотор». Об этом со ссылкой источник, знакомый с ходом обсуждения данной инициативы сообщает «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 2-миллионного автомобиля компании «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» (Hyundai) в феврале 2020 года.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ 2-миллионного автомобиля компании «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» (Hyundai) в феврале 2020 года.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По словам собеседника агентства, соответствующее письмо с предложением рассмотреть возможность освоения «Автотором» производства на площадке мощностью более 200 тысяч автомобилей в год, руководство Калининградской области около месяца назад направило президенту РФ Владимиру Путину. Глава государства, в свою очередь, поручил изучить эту инициативу вице-премьеру — главе Минпромторга РФ Денису Мантурову.

В настоящий момент, после ухода с российского рынка бывших партнеров из южнокорейской Hyundai и германской BMW, «Автотор» активно развивает сотрудничество с китайскими брендами BAIC, Kaiyi и SWM. Инвестпрограмма российской компании предполагает широкую кооперацию с производственным комплексом Hyundai в России, говорится в письме.

Напомним, что автозавод Hyundai в Петербурге находится в режиме простоя с 2022 года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на простаивающей сейчас площадке могут наладить производство газовых автомобильных двигателей.

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