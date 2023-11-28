Апелляция подтвердила мнимость займов между двумя липецкими структурами Roshen

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение первой инстанции и подтвердил мнимость займов между двумя липецкими структурами корпорации Roshen бывшего президента Украины Петра Порошенко — ООО «Рошен» во взыскании 892,8 млн руб. с АО «Липецкая кондитерская фабрика "Рошен"» (ЛКФ). Это следует из судебной документации.

С иском о взыскании средство с ЛКФ обратилось ООО «Рошен» год назад. По данным истца, с марта 2014 по январь 2019 года «Рошен» и ЛКФ заключали договоры займа, но заемщик вернул средства лишь частично. В январе 2022 года «Рошен» направил претензию с требованием погасить задолженность, но ЛКФ его не выполнила.

Арбитражный суд Липецкой области в иске отказал. В первой инстанции было установлено, что с даты последнего платежа ЛКФ по займу у «Рошен» до направления претензии прошло от шести до восьми лет. За это время истец не предъявлял к заемщику требований о возврате долга. Также суд отметил, что участником или учредителем ООО «Рошен» является и ЛКФ, то есть на период заключения договоров займа стороны были аффилированными, а само соглашение — экономически не обоснованным.

Корпорация Roshen купила липецкую фабрику в 2001 году, а спустя три года построила рядом вторую производственную площадку. ЛКФ выпускала порядка 60 наименований кондитерских изделий. В 2014 году производство было приостановлено из-за ареста счетов Roshen в России по иску холдинга «Объединенные кондитеры» на 2,4 млрд руб. Площадки вновь частично заработали, но в 2017 году производство было полностью остановлено. ЛКФ безуспешно судится из-за доначисления многомиллионных сумм по налогам, а найти нового инвестора мешает наложенный на участки под фабрикой арест.

Подробнее об этом читайте в публикации «Ъ-Черноземье» «"Рошен" ждет и обесценивается».

Иван Недокопов

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