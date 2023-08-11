Липецкая структура украинской корпорации Roshen не смогла взыскать с родственной кондитерской фабрики 893 млн рублей

Арбитражный суд Липецкой области отказал местному ООО «Рошен» во взыскании 892,8 млн руб. с АО «Липецкая кондитерская фабрика "Рошен"» (ЛКФ, входит в корпорацию Roshen бывшего президента Украины Петра Порошенко). Мотивировочная часть решения суда пока не опубликована.

По данным пресс-службы суда, липецкие структуры Roshen с марта 2014 по январь 2019 года заключили договоры займа, однако ЛКФ вернула не все средства. В январе 2022 года ООО «Рошен» направило компании претензию, но фабрика долг не погасила.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Рошен» зарегистрировано в марте 2005 года для производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий. Уставный капитал — 4,2 млн руб. В 2022 году выручка отсутствовала, чистый убыток составил 2,3 млн руб. годом ранее при нулевой выручке убыток равнялся 4,6 млн. Основным владельцем является украинское ООО «Центральное-европейская кондитерская компания», которому принадлежит 94,9%. Еще 5% в собственности Олега Казакова, 0,002% — у ЛКФ. АО «Липецкая кондитерская фабрика "Рошен"» зарегистрировано в регионе в декабре 1992 года для производства какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий. Уставный капитал — 129,1 млн руб. В 2022 году выручка составила 139 тыс. руб., чистый убыток — 431,3 млн. Годом ранее показатели равнялись 102 тыс. и 377,3 млн. Собственники не раскрываются. Управляющей компанией обоих компаний является московское ООО «УК "Новые горизонты"», которое в свою очередь полностью принадлежит украинскому ООО «Танталайз груп».

Корпорация Roshen приобрела липецкую фабрику в 2001 году и спустя три года построила рядом вторую производственную площадку. ЛКФ выпускала около 60 наименований кондитерских изделий. В 2014 году производство было приостановлено из-за ареста счетов Roshen в России по иску холдинга «Объединенные кондитеры» на 2,4 млрд руб. Затем площадки частично заработали. В 2017 году производство было полностью остановлено. ЛКФ с тех пор безуспешно судится за доначисление многомиллионных сумм по налогам, а найти нового инвестора мешает наложенный на участки под фабрикой арест.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ-Черноземье» «"Рошен" ждет и обесценивается».

Александр Прытков

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