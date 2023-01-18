Две липецкие структуры украинской корпорации Roshen спорят друг с другом за почти 893 млн рублей

Арбитражный суд Липецкой области принял к производству иск ООО «Рошен» к своей материнской компании АО «Липецкая кондитерская фабрика "Рошен"» (ЛКФ, входит в корпорацию Roshen бывшего президента Украины Петра Порошенко).

Требования составили 892,8 млн руб. В пресс-службе суда рассказали, компании с марта 2014 по январь 2019 года заключили договоры займа, но заемщик вернул средства лишь частично. «Рошен» в январе 2022 года направил в адрес ЛКФ претензию, но фабрика долг не погасила. В суд компания обратилась в ноябре, следует из судебной документации.

По данным Kartoteka.ru, ЛКФ является единственным владельцем ООО «Рошен». Управляющей компанией обоих юрлиц является московское ООО «УК "Новые горизонты"», которое в свою очередь полностью принадлежит украинскому ООО «Танталайз груп». В 2021 году выручка ЛКФ составила 102 тыс. руб., чистый убыток — 377,3 млн руб. У ООО «Рошен» при нулевой выручке убыток был 4,6 млн.

Корпорация Roshen купила фабрику в Липецке в 2001 году, а через три года построила рядом вторую производственную площадку. ЛКФ выпускала около 60 наименований кондитерских изделий. В 2014 году работа площадок была приостановлена из-за ареста счетов Roshen в России по иску холдинга «Объединенные кондитеры» на 2,4 млрд руб. Затем производство частично восстановилось, но полностью Roshen остановила его в 2017 году. ЛКФ с тех пор безуспешно судится за доначисление многомиллионных сумм по налогам, а найти нового инвестора мешает наложенный на участки под фабрикой арест.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ-Черноземье» «"Рошен" ждет и обесценивается».

Александр Прытков

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