Липецкий суд признал займы между структурами «Рошен» на 893 млн рублей мнимыми

Арбитражный суд Липецкой области отказал местному ООО «Рошен» во взыскании 892,8 млн руб. с АО «Липецкая кондитерская фабрика "Рошен"» (ЛКФ, входит в корпорацию Roshen бывшего президента Украины Петра Порошенко), так как признал договоры займа между двумя структурами «Рошен» «мнимой сделкой между аффилированными лицами». Это следует из опубликованной мотивировочной части решения суда.

С марта 2014 года по январь 2019-го «Рошен» и ЛФК заключили договоры займа, но заемщик вернул средства лишь частично. В январе 2022 года представителями «Рошен» в адрес ЛФК была направлена претензия с требованием погасить указанную задолженность. Однако фабрика средства не вернула, поэтому компания «Рошен» обратилась в суд — в ноябре прошлого года.

Арбитраж принял иск к рассмотрению. К участию в деле в качестве третьих лиц он привлек межрегиональное управление Росфинмониторинга по ЦФО, прокуратуру региона, липецкое управление ФНС. В ходе разбирательств истец ходатайствовал о прекращении судопроизводства в связи с принятием решения о ликвидации ООО «Рошен». Однако на тот момент компания являлась действующим юрлицом, поэтому у суда не было «процессуальных оснований» для удовлетворения требования, поэтому иск рассматривался по существу.

Суд установил, что с даты последнего платежа ЛФК по займу у «Рошен» до направления претензии прошло от шести до восьми лет. За это время компания «Рошен» не предъявляла к заемщику требований о возврате долга. Также арбитраж выяснил, что участником или учредителем ООО «Рошен» является и АО «Липецкая кондитерская фабрика "Рошен"». Управляющей компанией обоих обществ значится ООО УК «Новые горизонты», участником или учредителем которого является украинское ООО «Танталайз Групп», а бенефициаром ЛФК — гражданин Украины Алексей Порошенко. В связи с этим суд посчитал, что на период заключения договоров займа стороны спора были фактически аффилированными лицами, а само соглашение — экономически не обоснованным.

«На основании изложенного, суд пришел к выводу о том, что заявленные истцом требования основаны на мнимой сделке, которая является ничтожной и не создает правовых последствий, в связи с чем удовлетворению не подлежат»,— заключил арбитраж и добавил, что решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Девятнадцатом арбитражном апелляционном суде

Корпорация Roshen приобрела липецкую фабрику в 2001 году и спустя три года построила рядом вторую производственную площадку. ЛКФ выпускала около 60 наименований кондитерских изделий. В 2014 году производство было приостановлено из-за ареста счетов Roshen в России по иску холдинга «Объединенные кондитеры» на 2,4 млрд руб. Затем площадки частично заработали. В 2017 году производство было полностью остановлено. ЛКФ с тех пор безуспешно судится за доначисление многомиллионных сумм по налогам, а найти нового инвестора мешает наложенный на участки под фабрикой арест.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ-Черноземье» «"Рошен" ждет и обесценивается»

Алина Морозова

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