Гражданство устояло в комиссии

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности в понедельник утвердила очередные отзывы на инициативы депутатов и сенаторов. В частности, не получили поддержки поправки, расширяющие и ужесточающие институт прекращения гражданства РФ. Кроме того, повторно получил отрицательный отзыв законопроект фракции «Новые люди» о запрете штрафов за лайки в интернете.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Отрицательные отзывы по итогам заседания 27 ноября получили сразу три проекта поправок к закону о гражданстве.

Самой резонансной из них была инициатива сенатора от Крыма Сергея Цекова, который в июле предложил лишать гражданства «по рождению» за совершение тяжких преступлений. Сейчас такой порядок действует лишь в отношении лиц, принятых в гражданство РФ. Комиссия в своем отзыве напоминает, что закон четко разделяет граждан по рождению и лиц, приобретших российское гражданство, и институт «прекращения гражданства вследствие виновных действий справедливо предусмотрен только в отношении второй категории лиц».

Депутат от КПРФ Михаил Матвеев выступил за дополнение перечня преступлений, являющихся основанием для прекращения гражданства, преступлениями против жизни и здоровья, а также против половой неприкосновенности и половой свободы личности, включая преступления небольшой тяжести. Но комиссия сочла, что такой подход «переводит институт прекращения гражданства РФ в уголовно-правовую плоскость», превращая его в «дополнительную форму ответственности за совершенные преступления». Кроме того, новый закон о гражданстве вступил в силу только 26 октября, и, прежде чем его править, нужно сформировать и изучить правоприменительную практику, отмечается в отзыве.

Наконец, группа депутатов ЛДПР во главе с их лидером Леонидом Слуцким предложила расширить основания для отклонения заявлений о приеме в гражданство РФ, дополнив их судимостью в России за совершение любого преступления и фактом уголовного преследования, если дело было прекращено по нереабилитирующим основаниям. По мнению чиновников, этой инициативе тоже не хватает анализа правоприменительной практики и статистики, которая говорила бы о недостаточности правового регулирования в этой сфере.

«Новый закон о гражданстве обсуждался больше года, вступил в силу в октябре и сменил предыдущий, который существовал 20 лет. Примерно такой горизонт планирования, видимо, надо иметь в виду, предлагая какие-то концептуальные изменения в этой сфере,— полагает член Российской ассоциации по связям с общественностью Павел Склянчук.— Точечные изменения возможны, но исходить они будут от президента или правительства, в то время как партии могут использовать тему гражданства и связанных с ним прав и обязанностей как часть своих идеологических программ, поскольку тема позволяет формировать идентичность российского общества».

Не поддержала правкомиссия и ряд законопроектов социальной направленности.

Например, Борис Чернышов (ЛДПР) разработал поправки к Трудовому кодексу, дающие работнику право требовать у работодателя сокращения рабочего дня в условиях жары. Но в кабмине посчитали, что этот вопрос уже урегулирован санитарными правилами, утвержденными постановлением главного государственного санитарного врача в январе 2021 года.

Кроме того, были забракованы несколько законопроектов фракции «Новые люди». В частности, они выступали за предоставление муниципальным депутатам возможности накладывать вето на решение об уплотнительной застройке (если она ухудшает доступ к социальным объектам), а гражданам — права инициировать такой запрет путем сбора подписей 1% местных жителей. В отзыве отмечается, что у граждан уже есть возможность реализовывать свои предложения через интернет-сервис «Российская общественная инициатива». А поправки о включении школьных родительских собраний в перечень коллегиальных органов управления и предоставлении им права принимать решения по вопросам питания, требований к одежде школьников и увольнения педагогов правкомиссия отвергла как противоречащие Трудовому кодексу. К тому же действующим законом, считают в кабмине, уже предусмотрена возможность участия родителей в управлении общеобразовательной организацией в форме, определяемой ее уставом.

Помимо этого, «Новые люди» снова получили отрицательный отзыв на инициативу о запрете штрафов за лайки в интернете. В отзыве от 14 марта правительство указывало, что в законодательстве нет определения использованных в проекте понятий «выражение эмоций» и «выставление отметок к публикациям», а в пояснительной записке отсутствует статистика, свидетельствующая о наличии системных проблем. Кроме того, пленум Верховного суда еще в сентябре 2018 года постановил, что при рассмотрении дел о публикациях в интернете нужно учитывать наличие или отсутствие у лица прямого умысла и цели возбуждения ненависти либо унижения достоинства. Повторно направляя проект в правительство, авторы снабдили его примечанием о том, что под выражением эмоций «следует понимать выставление любых отметок в интернете <…> для выражения отношения пользователей к сообщению». Однако правкомиссия ответила депутатам, что замечания, изложенные в предыдущем отзыве, «сохраняют актуальность».

Ксения Веретенникова