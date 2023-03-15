Неподсудные лайки

Депутаты фракции «Новые люди» направили на заключение в правительство законопроект, которым предлагается запретить привлекать к административной ответственности граждан за лайки в социальных сетях под постами, дискредитирующими армию или разжигающими вражду. Правда, за лайки и сейчас не наказывают — за редкими исключениями, когда такая реакция технически совмещена с репостом,— поэтому поправки даже в случае принятия будут иметь минимальный эффект, говорит эксперт. Зато эта инициатива позволит «Новым людям» «отстроиться от запретительной повестки», объясняет политолог.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Ткачев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Антон Ткачев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

О новом законопроекте рассказал на пленарном заседании Госдумы 14 марта член фракции «Новые люди» Антон Ткачев. Как напомнил депутат, на встрече с президентом лидер партии Алексей Нечаев говорил о том, что в стране нужно создавать больше условий, чтобы те, кто уехал, позавидовали оставшимся. «Новые люди» считают, что такие условия нужно создавать прямо сейчас, поэтому подготовили законопроект, в котором предлагают запретить штрафовать и заводить административные дела за выражение эмоций в соцсетях. «Предлагаем дополнить статьи КоАП о возбуждении ненависти и о дискредитации, чтобы это не распространялось на отметки к публикациям»,— пояснил господин Ткачев. Не наказывать за лайки — это программа-минимум, добавил он: нужно «в принципе убрать давление по всем направлениям».

Как следует из текста законопроекта, с которым ознакомился “Ъ”, депутаты предлагают дополнить статьи КоАП 20.3.1 (возбуждение ненависти либо вражды) и 20.3.3 (дискредитация Вооруженных сил РФ) примечанием о том, что действиями, предусмотренными соответствующими статьями, не может признаваться выражение эмоций в виде отметок к публикациям в социальных сетях. Оба административных состава предусматривают возбуждение уголовного дела в случае повторения такого правонарушения более двух раз в течение года.

В пояснительной записке к проекту приводится в пример решение Ленинского райсуда Барнаула, который в июле 2022 года оштрафовал преподавателя Алексея Аргунова именно «за лайки», посчитав, что он «публично выразил эмоции в виде выставления отметки к публикациям» в соцсети. Между тем привлечение к ответственности только за выражение эмоций, по мнению авторов поправок, противоречит позиции Верховного суда, который еще в 2018 году в постановлении по делам об экстремизме обязал суды в каждом конкретном случае устанавливать наличие умысла на возбуждение вражды.

Коллеги по Думе отнеслись к предложению «Новых людей» неоднозначно. «Данную инициативу еще только предстоит проанализировать»,— сказал “Ъ” заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Евгений Ревенко. По его словам, сейчас единороссы сосредоточены на решении других вопросов и задач, «которые действительно волнуют наших избирателей»,— например, о поддержке бойцов в зоне СВО и антикризисных мерах.

Замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов сказал “Ъ”, что его партия неоднократно выступала против идеологических оценочных статей в КоАП и УК. «Например, мы были против криминализации статьи о клевете, достаточно было административного наказания,— напомнил депутат.— Мы предлагали убрать из УК ст. 282 о разжигании розни, потому что она используется слишком широко и по ней можно привлечь практически любого за любую критику. Неоднократно мы выступали и против ответственности за лайки и репосты в соцсетях. Это внутренний инструмент платформы, и гражданин далеко не всегда может юридически оценить ту или иную запись».

Депутат Николай Новичков («Справедливая Россия — За правду»), напротив, считает, что наказание нужно усилить. «Я выступаю за ужесточение ответственности за публичные действия в сети. Это касается не только лайков, но и высказываний, и сообщений, и картинок. При всем уважении к коллегам, мы не будем поддерживать эту инициативу, более того, будем добиваться того, чтобы та самая цензура в сети начала наконец-то действовать»,— сказал он “Ъ”.

Инициатива «Новых людей» будет иметь очень ограниченную сферу применения, так как за лайки к ответственности и сейчас не привлекают, отмечает директор центра «Сова» (внесен Минюстом в реестр иноагентов) Александр Верховский. Исключение составляет только отметка «класс» в «Одноклассниках», потому что в этой соцсети лайк автоматически ведет к репосту на свою стену (именно за лайки в «Одноклассниках» был наказан житель Барнаула). При этом репост уже квалифицируется как публикация со всеми вытекающими юридическими последствиями, добавляет эксперт.

Политолог Михаил Виноградов оценивает предложенные поправки как попытку «Новых людей» «осторожно отстроиться от запретительной повестки»: «Люди точно не знают, за что именно бывает ответственность, но технически лайки приводят к тиражированию поста в чужих лентах. Поэтому как заявка на дистанцирование от репрессивных законов в целом проект может прозвучать и оказаться резонансным»,— предполагает эксперт.

Анастасия Корня, Ксения Веретенникова