Инвесторы считают гектары

Структуры основателя корпорации AEON Романа Троценко заинтересовались покупкой оренбургского «А7 Агро», у которого может быть более 84 тыс. га сельхозугодий. Сельское хозяйство в регионе ведется в сложном климате, но здесь можно выращивать пшеницу высокого качества в том числе для экспорта в Иран, говорят эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

АО «ГК "Азот"», бенефициаром которого на рынке считают Романа Троценко, получило предварительное согласие Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на покупку сельхозпредприятия «А7 Агро» в Оренбургской области. Решение по ходатайству появилось в базе ФАС.

«А7 Агро» выращивает зерно, овощи, занимается молочным животноводством. На конец 2022 года компания контролировала 84,45 тыс. га сельхозугодий и владела фермами на 1,3 тыс. голов КРС, сказано в отчетности компании. Как следует из данных ЕГРЮЛ, бенефициар «А7 Агро» Сергей Левин с Нелли Левиной также владеют мясокомбинатом «А7 Агро Переработка», молочным заводом «А7 Агро — ОМК» и сетью магазинов «Летний луг». В ГК «Азот» отказались от комментариев, в «А7 Агро» на вопросы “Ъ” не ответили.

Для основателя AEON Романа Троценко, состояние которого Forbes оценивает в $3,2 млрд, покупка «А7 Агро» может стать второй крупной инвестицией в аграрной отрасли за последнее время. В конце 2022 года подконтрольная бизнесмену «Аеон Агро» выкупила за 18,8 млрд руб. у банка «Траст» агрохолдинг «Ростагро» с около 240 тыс. га сельхозземель в основном в Пензенской и Саратовской областях. Этой весной на встрече Романа Троценко с пензенским губернатором Олегом Мельниченко обсуждались планы «Ростагро» (см. “Ъ” от 24 мая).

Управляющий директор BEFL Владислав Новоселов говорит, что в Поволжье, как и в других сельскохозяйственных регионах, сохраняется устойчивый спрос на средние и крупные аграрные компании. Для инвесторов важно качество управления, понятная стратегия бизнеса, доходность, указывает он. Инвестиционный банкир Илья Шумов отмечает, что земли «А7 Агро» находятся сравнительно недалеко от хозяйств «Ростагро», потому в сделке может быть синергия. Основной вопрос, по его словам, в возможной стоимости активов «А7 Агро». Оренбургская область исторически считается зоной рискового земледелия, а судя по отчетности «А7 Агро» за последние пять лет, компания получила чистую прибыль только в 2020 году, указывает господин Шумов.

По словам источника “Ъ” на рынке, «А7 Агро» может обойтись покупателю в 4–6 млрд руб. Директор «Совэкона» Андрей Сизов считает оценку земли площадью около 85 тыс. га в Оренбургской области сильно завышенной. По его словам, климатические условия для сельского хозяйства в регионе крайне сложные: в этом сезоне область столкнулась с обильными осадками, а прошлые годы были засушливыми. Кроме того, отмечает эксперт, удаленность от экспортных терминалов негативно влияет на цены на зерно. По данным «Поле.РФ», пшеница третьего класса в Поволжье на 24 ноября стоила в среднем по 9,35 тыс. руб. за тонну, в центре и на юге цены были на уровне 10 тыс. и 12,33 тыс. руб. за тонну соответственно.

В 2024 году, добавляет господин Сизов, ситуация может еще больше осложниться из-за планируемого ограничения экспорта твердой пшеницы, основное производство которой сосредоточено в Оренбургской области. На прошлой неделе правительство РФ сообщило, что подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию поддержала инициативу Минсельхоза о временном запрете на вывоз твердой пшеницы из РФ с 1 декабря по 31 мая 2024 года (см. “Ъ” от 1 ноября).

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько говорит, что, несмотря на очень высокие риски, в Оренбургской области можно собирать хороший урожай пшеницы с высокими показателями качества. А в последние годы, добавляет он, развивается экспорт зерновых из Оренбургской области в Казахстан и Иран через порт Актау.

Анатолий Костырев