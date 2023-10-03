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Коммерсантъ FM
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Автодилер расширяет пашню

Совладельцы Major вложились в агробизнес на юге России

Снижение цен на зерно в России не останавливает некоторых инвесторов от расширения аграрного бизнеса. Так, совладельцы автодилера Major приобрели хозяйство в Ставропольском крае с более 7 тыс. га сельхозземель оценочной стоимостью 840 млн руб. и производством овощных снеков и супов под брендом La Batata. У этой категории есть своя группа потребителей, но спрос сдерживает относительно высокая цена, говорят эксперты.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Консалтинговая компания ТФТБ совладельцев холдинга Major Павла Абросимова и Михаила Бахтиарова стала собственником сельхозпредприятия ОАО «Урожайное» в Ставропольском крае. Соответствующие изменения в ЕГРЮЛ внесены 13 сентября, обнаружил “Ъ”. По данным источника “Ъ”, «Урожайное» управляет более 7 тыс. га сельхозземель. Компания выращивает пшеницу, кукурузу, занимается молочным животноводством и производством овощных снеков и супов под брендом La Batata, сказано на ее сайте. Мощность цеха по переработке овощей — 10 тонн в сутки, указано в отчетности компании. Там же говорится, что владельцем «Урожайного» ранее был Марк Ткаченко.

По итогам 2022 года Major занимал третье место рейтинга дилеров «АвтоБизнесРевю» по продажам новых автомобилей с показателем 25 тыс. машин, уступив «Автомиру» (28 тыс. машин) и «Рольфу» (25,47 тыс. машин). Также включает аграрное направление. В профиле Major Agro на Head Hunter говорится, что под контролем холдинга несколько хозяйств в Московской и Тульской областях с более 30 тыс. га земель, виноградники в Крыму, туристический комплекс, сеть магазинов «М2 Органик Клуб» и рестораны. Во входящей в холдинг ферме М2 и «Урожайном» “Ъ” не ответили.

Для владельцев Major покупка «Урожайного», судя по всему, стала первой инвестицией в аграрные активы на юге России с наиболее высокими ценами на сельхозземлю из-за близости к портам. «Совэкон» оценивает среднюю стоимость сельхозземель в Ставропольском крае по итогам 2022 года в 120 тыс. руб. за 1 га. Таким образом, только земли «Урожайного» могут стоить около 840 млн руб. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько говорит, что сельхозземли на юге всегда востребованы у инвесторов. Но, отмечает он, количество выставленных на продажу хозяйств в южных регионах в последнее время растет, потому не исключено и некоторое снижение цен на активы. Как отмечается в обзоре BEFL от августа 2023 года, сельхозземля не теряет своих позиций привлекательного инвестиционного объекта, хотя в этом году рост цен на активы стабилизировался.

В то же время продолжают снижаться цены и на зерно. По данным «Совэкона», пшеница третьего и четвертого классов с самовывозом в центре России в среднем подешевела на 50–100 руб., до 11,9–13 тыс. руб. за тонну. «Спрос со стороны экспортеров был близок к нулю. Спрос со стороны местных покупателей был также невысок»,— цитирует Reuters отчет аналитиков.

С покупкой «Урожайного» владельцы Major также выходят на новый для себя рынок овощных снеков и супов-пюре. До того в портфеле холдинга были молочные и мясные продукты, а также напитки. Управляющий партнер Walnut Capital Артем Моторный говорит, что сегмент овощных снеков может показывать достаточно хорошую динамику из-за низкой базы, дающей прирост продаж отдельных продуктов на 100–200%. Но, указывает он, объем этого сегмента рынка ограничен, дистрибуция сводится фактически к таким сетям, как «Азбука вкуса» и «Вкус Вилл», и сам продукт пока относительно дорогой, потому с учетом снижения платежеспособности населения перспективы выглядят неоднозначно.

Представитель «Вкус Вилла» говорит, что спрос на овощные снеки и супы-пюре стабильный, у таких продуктов есть своя целевая группа покупателей. По данным сети, категория снеков растет в среднем на 30% год к году и тренд на более здоровые перекусы продолжает набирать обороты. По данным ритейл-аудита NielsenIQ, в крупнейших розничных сетях продажи супов быстрого приготовления в январе—августе 2023 года выросли на 1,8% в объеме против 5,5% годом ранее, а темпы роста продаж категории в деньгах сократились до 11% с 28,9%.

Анатолий Костырев

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