AEON перемалывает зерно

У корпорации AEON Романа Троценко растет интерес к агробизнесу. После покупки агрохолдинга «Ростагро» с 240 тыс. га сельхозземель AEON запланировала создать экспортера муки и нишевых культур с офисом в Дубае. Поставки этих продуктов не сдерживают вывозные пошлины, но рынки их сбыта ограниченны, указывают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Корпорация AEON Романа Троценко (занимает 38-е место в рейтинге Forbes с состоянием $3,2 млрд) планирует запустить в Дубае компанию для экспорта муки и нишевых культур, таких как нут, чечевица, лен и т. д. Об этом стало известно из опубликованной в профиле AEON на портале HeadHunter вакансии руководителя соответствующей структуры в Дубае. В обязанности кандидата входит формирование команды, выход на новые рынки, развитие экспортного потенциала. Кроме того, AEON начала поиск руководителя отдела по экспорту муки в офис в Москве. В AEON “Ъ” не ответили.

В число активов AEON входит холдинг региональных аэропортов «Новапорт», производитель удобрений «Азот», Aeon Development и т. д. В конце 2022 года подконтрольная господину Троценко «Аеон Агро» выкупила у банка «Траст» агрохолдинг «Ростагро», который управляет около 240 тыс. га сельхозземель в основном в Пензенской и Саратовской областях. В конце марта 2023 года на встрече Романа Троценко с губернатором Пензенской области Олегом Мельниченко обсуждались планы «Ростагро», в том числе возможность постройки производства муки, сообщала пресс-служба главы региона.

Как сообщали в Союзе экспортеров зерна, в сезоне 2021/22 Россия увеличила экспорт муки более чем в три раза, до 488 тыс. тонн. В этом сезоне, по февраль 2023 года, объем поставок превысил 500 тыс. тонн. В 2022 году основными покупателями российской муки были Грузия, Ирак, Афганистан, Турция и Туркменистан, сообщал «Агроэкспорт». Нута в этом сезоне по февраль 2023 года, по имеющимся у “Ъ” данным, экспортировано 199,3 тыс. тонн, чечевицы — 69,4 тыс. тонн.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько говорит, что темпы роста объемов экспорта муки из России замедляются, но потенциал для увеличения поставок еще есть. По его словам, для большей части покупателей этой продукции ключевым фактором выступает цена. Но, как отмечает господин Рылько, объем экспорта муки из России напрямую зависит от пошлины на вывоз пшеницы: при снижении пошлины экспорт муки может перестать расти и даже сократиться. С 1 июня Минсельхоз планирует пересмотреть механизм расчета экспортной пошлины на пшеницу, что должно привести к снижению показателя.

По словам источника “Ъ” на рынке, интерес к экспорту муки и нишевых культур большой и конкуренция постоянно увеличивается. Директор «Совэкона» Андрей Сизов отмечает, что объем мирового рынка муки ограничен, основные покупатели очень разборчивы. Найти подходящую муку на российском рынке может быть сложно, подтверждает источник “Ъ”. Кроме того, продолжает господин Сизов, сильные позиции в экспорте муки в мире занимают компании из Турции и Казахстана. У турецких поставщиков, в частности, есть благоприятный для экспорта муки налоговый режим и географическая близость к основным покупателям, говорит эксперт.

Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин говорит, что появление новых игроков свидетельствует об инвестиционной привлекательности сельского хозяйства. Главное, отмечает он, чтобы всем новым «нишевым трейдерам хватило бизнеса». Объемы производства нишевых культур несущественны, и требуется серьезное расширение посевов, чтобы удовлетворить амбиции новых игроков, что будет возможно не ранее сезона 2024/25, говорит господин Зернин. Андрей Сизов добавляет, что нишевые культуры продаются небольшими партиями, а у работающих в сегменте трейдеров нет возможности хеджирования рисков.

Анатолий Костырев, Алина Савицкая