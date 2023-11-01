Зерно объявило запастовку

В Минсельхозе продолжают искать возможности сдерживания продовольственной инфляции. Теперь регулятор предложил ограничить экспорт используемой для производства макаронных изделий твердой пшеницы на шесть месяцев с декабря 2023 года. В общем зерновом экспорте культура занимает небольшую долю, но в этом сезоне вывоз твердой пшеницы ускорился, а производители макаронных изделий отмечают проблемы с качеством урожая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Россия может ввести запрет на экспорт твердой пшеницы с 1 декабря этого года по 31 мая 2024 года. Соответствующий проект постановления правительства РФ Минсельхоз опубликовал 1 ноября на портале нормативных актов. Как сказано в проекте документа, мера необходима для обеспечения продовольственной безопасности РФ. Запрет не должен коснуться поставок в рамках международной гуманитарной помощи, межправительственных соглашений, транзита, а также экспорта в Абхазию, Южную Осетию и Белоруссию.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов говорит, что обычно экспорт твердой пшеницы из России не превышает 100 тыс. тонн в сезон, но в последние месяцы вывоз резко ускорился. По его словам, с начала сезона, только за сентябрь—октябрь, вывезено 250 тыс. тонн в основном в Италию, за которой идут Турция и Тунис. Всего с июля по октябрь Россия экспортировала 24,7 млн тонн зерна, включая 19 млн тонн пшеницы всех сортов, сообщал Союз экспортеров зерна.

Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин говорит, что решение о запрете вполне логично, если исходить из доктрины продовольственной безопасности и самообеспеченности базовыми продуктами питания. Пшеница твердых сортов используется при производстве макаронных изделий, и неудивительно, что основные объемы экспорта уходили в традиционно «макаронные страны ЕС», отмечает он.

По словам господина Зернина, никто из крупных экспортеров зерна от запрета не пострадает. Производство и экспорт твердой пшеницы несопоставимы с объемами традиционной мукомольной пшеницы мягких сортов, добавляет эксперт.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько говорит, что решение было ожидаемым. По его словам, проблемы с качеством твердой пшеницы в мире способствовали заметному росту мировых цен и стимулировали всплеск экспорта культуры из России и Казахстана в этом сезоне. Это, в свою очередь, привело к росту цен у российских переработчиков — с 15 тыс. до 28 тыс. руб. за тонну с начала сезона, отмечает эксперт.

Гендиректор производителя макаронных изделий «СИ Групп» (бренды «Шебекинские», Maltagliati) Андрей Гуров говорит, что в этом году большая часть российского урожая твердой пшеницы попала под дожди, что привело к снижению качества зерна. Вероятно, считает он, это и вызвало беспокойство Минсельхоза. По словам господина Гурова, в результате средние цены на пшеницу твердых сортов в России с июля 2023 года выросли примерно на 40%.

Андрей Сизов добавляет, что производство твердых сортов пшеницы в России сосредоточено в Оренбургской области, где в этом году на урожае могло сказаться ухудшение погодных условий. Член правления Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Аркадий Гуревич добавляет, что урожай твердой пшеницы в России и так ограничен с учетом потребностей производителей макаронных изделий.

Валовый сбор такой пшеницы, по словам источника “Ъ”, в 2022 году был на уровне 1,3 млн тонн. Урожай всей пшеницы Росстат по итогам 2022 года оценивал в 104,2 млн тонн.

Как отмечает Андрей Сизов, запрет на вывоз твердых сортов пшеницы, видимо, должен рассматриваться как часть плана Минсельхоза по сдерживанию продовольственной инфляции наряду с ограничениями экспорта мяса птицы (см. “Ъ” от 26 октября). В Минсельхозе 1 ноября уточнили, что также планируют ввести на 2024 год беспошлинную квоту в размере до 160 тыс. тонн на импорт в Россию некоторых видов мяса птицы для стабилизации ценовой ситуации.

Анатолий Костырев