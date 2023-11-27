На СПБ Бирже поторговали банкротством

Большинство участников рынка и экспертов считают попытку неизвестного заявителя начать банкротство СПБ Биржи провокацией, призванной дестабилизировать ситуацию вокруг площадки и привлечь к ней внимание. В ЦБ обещают проверить ситуацию на предмет манипулирования. Юристы подчеркивают, что заявление от имени биржи мог подать кто угодно, а суд был обязан его зарегистрировать, даже чтобы просто потом вернуть без рассмотрения. Как сообщили вечером «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда, это уже произошло. Тем временем биржа потеряла с учетом вечерней коррекции почти 10% капитализации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Как следует из картотеки арбитражных дел, 24 ноября Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление о банкротстве ПАО «СПБ Биржа». Заявитель не указан, исходя из оформления карточки дела можно было предположить, что инициатором стала сама биржа. Однако там заверили, что не подавали заявления, а площадка обладает «устойчивым финансовым состоянием, признаков банкротства нет». В ПАО обещают «в ближайшее время обратиться в правоохранительные органы и инициировать расследование дела о неправомерной подаче заявления».

Вот и вся сенсация

Юрист банкротной практики «Лемчик, Крупский и партнеры» Людмила Белобрагина исходно допускала возможность технической ошибки, так как «картотека иногда отображает некорректную информацию». Но на деле все оказалось интереснее.

Вечером в Арбитражном суде Москвы официально сообщили «РИА Новости», что заявление биржи о ее банкротстве поступило через канцелярию и возвращено определением от 27 ноября. В картотеке арбитражных дел эта информация пока не отражена. Партнер «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин предположил, что «кто-то просто бросил заявление о банкротстве» в ящик для корреспонденции суда: «Чтобы определить, надлежащее оно или нет, заявление должны зарегистрировать и передать судье, а при регистрации документ автоматически попадает в общедоступную информационную систему. Этого явно и хотели добиться, в этом и вся сенсация».

Советник практики разрешения споров и банкротства BGP Litigation Руслан Петручак допускает, что заявление могли подать и лично через канцелярию, поскольку «у курьеров не проверяют полномочия, проверяются только полномочия подписанта заявления, и это происходит позднее».

Таким образом, подать заявление о банкротстве от имени самой биржи мог кто угодно, говорят юристы.

По словам источника «Интерфакса», причиной возврата заявления стало то, что «не соблюден досудебный порядок». «Это еще не означает, что документ был подписан неуполномоченным лицом, а значит лишь то, что не выполнено условие об уведомлении»,— уточняет господин Клеточкин.

По правилам, минимум за 15 календарных дней до обращения в суд за своим банкротством организация должна опубликовать сообщение о таком намерении в ЕФРСБ, чтобы поставить в известность кредиторов. Но сообщение не публиковалось. Господин Петручак отмечает, что аналогичный порядок уведомления через ЕФРСБ действует и для кредиторов, которые хотят инициировать банкротство должника.

Без уведомления суд не примет к рассмотрению заявление ни от должника, ни от кредитора, уточняет госпожа Белобрагина: «Вероятнее всего, это было целенаправленное бездействие (непубликация уведомления в ЕФРСБ), чтобы скрыть информацию о заявителе или чтобы суд не принял заявление о банкротстве».

В то же время Людмила Белобрагина считает странным, что представители биржи сразу не предприняли никаких действий в рамках процесса, тогда как некий Константин Вячеславович Смирнов уже подал заявление об ознакомлении с материалами дела. Его полный тезка 24 ноября также подал иск о взыскании 0,57 млн руб. убытков с ООО «Компания БКС», соответчиком по нему привлечена биржа. Но банкротство биржи по инициативе кредитора возможно, если тот просудит долг (это не требуется только банкам) и опять же заранее опубликует уведомление, уточняют юристы.

На других кредиторов биржи ситуация повлиять не должна, считает Людмила Белобрагина: «Пока вероятность введения процедуры банкротства минимальна, крупные кредиторы это понимают и реагировать не будут, если суд не примет его к производству и не назначит дату заседания, чего в данном случае не случилось».

Паника и манипулирование

По словам опрошенных “Ъ” экспертов, само по себе включение СПБ Биржи 2 ноября в SDN-list США не должно было вызвать серьезных финансовых проблем и создать предпосылки к банкротству (площадка приостановила торги 2 ноября в 18:00 и объявила, что проведение расчетов с инвесторами начнется 17 ноября, но процесс затянулся).

«На прошлой неделе обсуждали с биржей завершение расчетов по операциям, совершенным в начале месяца, о дальнейших действиях, а тут такое. Но внутренние и внешние юристы и сама биржа уверяют, что речи о банкротстве нет»,— говорит источник “Ъ” на рынке. «С учетом новостного фона вокруг биржи нервозность инвесторов повышена, сообщение вызвало бурную реакцию, на которой кто-то мог поживиться. Очень похоже на манипулирование»,— говорит источник в российской УК.

22 млрд руб. составлял капитал СПБ Биржи по итогам второго квартала 2023 года

Результатом распространения новости о том, что Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление СПБ Биржи о собственном банкротстве, стала негативная реакция рынка. В течение нескольких минут после появления первых сообщений акции биржи обвалились на Московской бирже почти на 30% и в 10:20 достигли отметки 63,8 руб., минимума за все время их торгов с октября 2021 года. Объем торгов за десять минут, закончившихся 10:20, составил 278,9 млн руб., что почти вдвое больше пятничного результата.

Но падение не было долгим, уже к 10:30 акции отыграли большую часть снижения и вернулись к отметке 90,8 руб.

Подъем происходил на фоне еще удвоившейся активности (524 млн руб.). По итогам торговой сессии котировки остановились на отметке 89,5 руб., что на 8,8% ниже значений закрытия предыдущего дня.

Текущие проблемы СПБ Биржи создают предпосылки для манипулирования ее акциями в силу их повышенной волатильности, отмечает инвестиционный стратег «Арикапитал» Сергей Суверов. Независимый финансовый аналитик Андрей Бархота убежден, что информация о банкротстве была «финансовой манипуляцией».

Юристы тоже склоняются к такой версии, подчеркивая, что для банкротства специализированных финансовых организаций есть особые правила в законе о несостоятельности. Так, биржа при наличии признаков банкротства должна сначала обратиться к регулятору, утвердить и направить в контрольный орган план восстановления платежеспособности, говорит Руслан Петручак.

Если план не достигнет успеха, то контрольный орган назначит временную администрацию, которая уже в дальнейшем может обратиться с заявлением о банкротстве биржи, уточняет господин Петручак, но пока никакой информации об этом не было. Он также допускает, что цель заявления — «создание паники среди инвесторов для скупки бумаг по наименьшей цене».

По мнению господина Бархоты, в скандале вокруг биржи может быть несколько заинтересованных сторон, кроме спекулянтов: «Первая версия — инициаторами являются инвесторы, которые устали ждать возмещения потерь после введения санкций. Вторая — сама биржа решила повысить ставки, чтобы Банк России помог с разрешением ее финансовых проблем. Третья версия — это информационная атака третьих лиц с целью дискредитировать ЦБ, который за полтора года не смог обеспечить резистентность финансовых институтов после введения санкций».

Банкротство не имеет значения

В ЦБ обещают проанализировать ситуацию, включая действия участников рынка с ценными бумагами ПАО «СПБ Биржа», «с точки зрения возможного нарушения требований законодательства о противодействии использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком».

Пока же биржа продолжает урегулировать проблемы, вызванные американскими санкциями. Сейчас много сил и времени у площадки уходит на утомительные комплаенс-процедуры, отмечает господин Суверов. Несмотря на это, уточнил эксперт, биржа уже провела расчеты с брокерами по сделкам от 1 и 2 ноября. Он ожидает, что сегодня-завтра площадка завершит оценку не попавших под ограничения активов и вернет к ним доступ для брокеров, а те, в свою очередь, смогут рассчитаться с инвесторами.

По данным источников “Ъ”, 27 ноября прошла встреча руководства биржи с профучастниками рынка, обсуждались действия для дальнейшего разблокирования бумаг и средств у иностранных контрагентов (там заблокированы бумаги на $3,37 млрд и $140 млн денежных средств).

Как отмечает источник “Ъ” на рынке, «это была запланированная встреча, вопросу банкротства уделили пару минут, так как банкротиться они не собираются».

В ходе встречи был представлен график: до 1 декабря биржа планирует получить заключения от международных юристов, где будет описано несколько сценариев разблокировки активов, затем проинформирует клиентов и формализует процесс вывода средств.

В отношении вопроса о соблюдении прав инвесторов на случай банкротства биржи регулятор отметил, что их средства размещаются на счете другого юридического лица — центрального контрагента (клиринговый счет). По закону имущество, находящееся на клиринговом счете, в конкурсную массу не включается. «Таким образом, инвесторы не несут рисков обращения взыскания на их средства в случае банкротства площадки»,— заверили в ЦБ.

Соруководитель практики санкционного права и комплаенса КА Pen & Paper Кира Винокурова тоже «не видит новых рисков» для инвесторов даже в случае реального банкротства биржи: «Нахождение биржи в процедуре банкротства или вне ее не имеет значения для выдачи американским регулятором (OFAC) лицензии индивидуальным инвесторам — практически единственным условием для выдачи лицензии является неполучение выгоды подсанкционным лицом и избежание ущемления прав неподсанкционных инвесторов».

Ксения Куликова, Анна Занина, Виталий Гайдаев