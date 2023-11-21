СПБ Биржа расчет окончила

СПБ Биржа провела расчеты с участниками торгов по сделкам с иностранными ценными бумагами, заключенным в начале ноября. Источники “Ъ” подтверждают проведение расчетов, но отмечают, что вывести зависшие средства со счетов пока нельзя. Клиенты могут даже не увидеть денег на счетах из-за «ручного» проведения операций брокером. Инвесторы ожидают разрешения на возобновление операций с замороженными активами в соответствии с выданной лицензией OFAC до 31 января 2024 года. Однако большую часть заблокированных ресурсов вряд ли удастся вернуть до конца года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Вечером 21 ноября СПБ Биржа объявила, что накануне «провела расчеты с участниками торгов по сделкам с иностранными ценными бумагами, заключенным с 1 ноября». Ранее днем четыре источника “Ъ” также сообщали, что биржа провела расчеты по сделкам, заключенным 1 и 2 ноября. СПБ Биржа приостановила торги 2 ноября в 18:00, после того как попала в американский SDN List. Позднее торговая площадка объявила, что проведение расчетов начнется с 17 ноября, однако процесс затянулся.

На бирже поясняют, что операции с иностранными ценными бумагами и денежными средствами в иностранной валюте были приостановлены из-за ограничений на движение активов со стороны иностранных расчетных институтов по отношению к ее расчетно-клиринговой инфраструктуре. Поэтому перевод этих активов не проводится из инфраструктуры биржи «в другие кредитные и депозитарные организации до 27 ноября».

К этой дате «СПБ Биржа планирует оценить объем не попавших под ограничения активов, совместно с участниками рынка установить механизмы распределения и возврата данных активов клиентам», отмечается в пресс-релизе. На дополнительные вопросы “Ъ” на бирже не ответили.

Как пояснил управляющий директор «Иволга Капитал» Дмитрий Александров, изначально сделка заключается в торговом терминале, но формально изменение собственников происходит на следующий день или через день в режиме Т+. «Соответственно, санкции наложили, когда инвестор нажал на кнопку "купить", а провести расчет уже не получилось, потому что операция на СПБ Бирже заблокирована»,— добавил он.

Согласно данным биржи, среднедневной объем торгов в октябре составлял $0,14 млрд. Соответственно, оборот за два дня можно оценить в $0,5 млрд (с учетом сделок покупки и продажи).

По оценке независимого финансового аналитика Андрея Бархоты, речь идет о блокировке клиентских средств на несколько миллиардов рублей.

Опрошенные “Ъ” участники рынка связывают задержку с затянувшимися переговорами с другими сторонами процесса. Руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов полагает, что много времени ушло на консультации с юридическими провайдерами для понимания возможностей проведения расчетов. Кроме того, по мнению господина Леснова, после получения одобрения потребовались дополнительные проверки и настройки, так как расчеты прошли не в соответствии со стандартным бизнес-процессом биржи.

Вместе с тем, как говорит источник “Ъ” в крупной брокерской компании, зависшие расчеты хоть и прошли, но выводить средства инвесторы пока не могут. То есть сделки завершены, это отразилось в депозитарии и системах внутреннего учета, добавил он.

И деньги, по его словам, формально появились, но пока остаются заблокированными.

Собеседник “Ъ” в другой брокерской компании отмечает, что «поскольку расчеты проводились в нестандартном режиме, увеличился срок отражения средств на счетах клиентов». «Бэк-офис практически в ручном режиме отражает эти расчеты на счетах у клиентов»,— пояснил он. Андрей Бархота считает, что речь идет о возможности возврата клиентских средств в рублях по зафиксированному курсу. Один из собеседников “Ъ” отмечает, что часть средств биржи была размещена в российских банках.

Основные ожидания клиентов связаны с получением от контрагентов разрешения на возобновление операций с заблокированными активами в соответствии с лицензией OFAC до 31 января 2024 года, полагает господин Леснов. При этом сохраняются риски, что большую часть заблокированных ресурсов не удастся вернуть инвесторам до конца года, считает господин Бархота: «Тогда бирже придется воспользоваться дополнительным финансированием для нивелирования негативных последствий».

Ксения Куликова, Виталий Гайдаев