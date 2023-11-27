За мелкие взятки спросят больше
Будет ли эффект от усиления ответственности
В России до конца года могут ужесточить наказание за мелкие взятки. Речь идет о сумме до 10 тыс. руб. Как следует из законопроекта, нарушителям из числа должностных лиц будет грозить штраф до 300 тыс. руб. либо ограничение свободы до 3 лет. Сейчас за это правонарушение предусмотрен штраф в 200 тыс. руб., а также год тюрьмы. Если преступление совершила группа лиц, лишить свободы могут на три года, а оштрафовать на 1 млн руб. Депутаты предлагают ужесточить наказание еще и за коммерческий подкуп менеджеров частных структур. Если сумму до 10 тыс. руб. получил один человек, ему может грозить штраф до 150 тыс. руб. либо ограничение свободы на год.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Как уверяют авторы инициативы, с 2020 года количество подобных инцидентов выросло на треть. И депутаты планируют принять поправки в Уголовный кодекс до конца декабря. Впрочем, мелкими взятками чаще всего злоупотребляют именно сотрудники госструктур, но до реальных сроков дело не доходит, отмечает управляющий партнер адвокатского бюро Asterisk Владимир Хантимиров:
«На самом деле текущий законопроект не вносит принципиально новые или большие сроки. По сути, если человек совершает преступление впервые, если не установлен квалифицирующий признак, который вводится в статье о мелком взяточничестве, а именно изначально незаконные действия (бездействие), сговор, судимость, то в этом случае это будет считаться преступлением небольшой тяжести.
Так, если лицо совершает такое преступление впервые, то оно получит условный срок либо другое наказание. Как правило, реальный срок в данном случае назначить не могут. Законопроект также вводит новое понятие, а именно мелкое взяточничество с очевидными незаконными действиями (бездействием), а также в составе группы лиц. Если взятка до 10 тыс. руб. с этими квалифицирующими признаками, тогда нарушителю будет грозить до 3 лет. Это уже преступление средней тяжести, а значит, оно может закончиться реальным сроком.
Что касается коммерческого подкупа, учитывая, что имеется в виду мелкий, скорее всего, речь о массовом расследовании, и санкции за совершение этого преступления в составе группы лиц не будет. Все-таки у нас мелкий коммерческий подкуп хоть, может быть, по факту и распространен, но сильно уступает по количеству возбужденных и расследуемых дел тому же самому мелкому взяточничеству».
По данным судебного департамента при Верховном суде, большинство взяточников попадаются именно на мелких суммах — до 10 тыс. руб. Так, в прошлом году за подобные правонарушения осудили почти 2,5 тыс. человек. В то время как за получение более крупных сумм — без малого 1,4 тыс. человек.
При этом в пояснительной записке к законопроекту отмечается, что только в 2020 году было зафиксировано больше 5 тыс. случаев получения взяток до 10 тыс. руб., а в 2021-м — более 7 тыс. Впрочем, эффект от ужесточения наказания будет минимальным, полагает партнер адвокатского бюро «ЗКС» Андрей Гривцов:
«В России ужесточение наказания — традиционный прием. Почему-то у нас законодатель считает, что разрешить любую проблему и побороться с негативной, по его мнению, тенденцией возможно именно так. На самом деле в криминологии давно уже признано, что это не является ключевым инструментом в борьбе с преступностью.
Самый главный инструмент — изменение социальных условий и введение справедливого судопроизводства. И практика показывает, что эффект от ужесточения карательных мер незначительный».
Законопроект об ужесточении наказания за мелкие взятки одобрили Верховный суд и правительство. Однако они попросили авторов доработать документ. В частности, представители высшей судебной инстанции предложили разграничить ответственность за эти правонарушения, увеличив размер и сроки наказания. А кабмин попросил уточнить санкции.
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