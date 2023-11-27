За мелкие взятки спросят больше

В России до конца года могут ужесточить наказание за мелкие взятки. Речь идет о сумме до 10 тыс. руб. Как следует из законопроекта, нарушителям из числа должностных лиц будет грозить штраф до 300 тыс. руб. либо ограничение свободы до 3 лет. Сейчас за это правонарушение предусмотрен штраф в 200 тыс. руб., а также год тюрьмы. Если преступление совершила группа лиц, лишить свободы могут на три года, а оштрафовать на 1 млн руб. Депутаты предлагают ужесточить наказание еще и за коммерческий подкуп менеджеров частных структур. Если сумму до 10 тыс. руб. получил один человек, ему может грозить штраф до 150 тыс. руб. либо ограничение свободы на год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как уверяют авторы инициативы, с 2020 года количество подобных инцидентов выросло на треть. И депутаты планируют принять поправки в Уголовный кодекс до конца декабря. Впрочем, мелкими взятками чаще всего злоупотребляют именно сотрудники госструктур, но до реальных сроков дело не доходит, отмечает управляющий партнер адвокатского бюро Asterisk Владимир Хантимиров:

«На самом деле текущий законопроект не вносит принципиально новые или большие сроки. По сути, если человек совершает преступление впервые, если не установлен квалифицирующий признак, который вводится в статье о мелком взяточничестве, а именно изначально незаконные действия (бездействие), сговор, судимость, то в этом случае это будет считаться преступлением небольшой тяжести.

Так, если лицо совершает такое преступление впервые, то оно получит условный срок либо другое наказание. Как правило, реальный срок в данном случае назначить не могут. Законопроект также вводит новое понятие, а именно мелкое взяточничество с очевидными незаконными действиями (бездействием), а также в составе группы лиц. Если взятка до 10 тыс. руб. с этими квалифицирующими признаками, тогда нарушителю будет грозить до 3 лет. Это уже преступление средней тяжести, а значит, оно может закончиться реальным сроком.

Что касается коммерческого подкупа, учитывая, что имеется в виду мелкий, скорее всего, речь о массовом расследовании, и санкции за совершение этого преступления в составе группы лиц не будет. Все-таки у нас мелкий коммерческий подкуп хоть, может быть, по факту и распространен, но сильно уступает по количеству возбужденных и расследуемых дел тому же самому мелкому взяточничеству».

По данным судебного департамента при Верховном суде, большинство взяточников попадаются именно на мелких суммах — до 10 тыс. руб. Так, в прошлом году за подобные правонарушения осудили почти 2,5 тыс. человек. В то время как за получение более крупных сумм — без малого 1,4 тыс. человек.

При этом в пояснительной записке к законопроекту отмечается, что только в 2020 году было зафиксировано больше 5 тыс. случаев получения взяток до 10 тыс. руб., а в 2021-м — более 7 тыс. Впрочем, эффект от ужесточения наказания будет минимальным, полагает партнер адвокатского бюро «ЗКС» Андрей Гривцов:

«В России ужесточение наказания — традиционный прием. Почему-то у нас законодатель считает, что разрешить любую проблему и побороться с негативной, по его мнению, тенденцией возможно именно так. На самом деле в криминологии давно уже признано, что это не является ключевым инструментом в борьбе с преступностью.

Самый главный инструмент — изменение социальных условий и введение справедливого судопроизводства. И практика показывает, что эффект от ужесточения карательных мер незначительный».

Законопроект об ужесточении наказания за мелкие взятки одобрили Верховный суд и правительство. Однако они попросили авторов доработать документ. В частности, представители высшей судебной инстанции предложили разграничить ответственность за эти правонарушения, увеличив размер и сроки наказания. А кабмин попросил уточнить санкции.

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Владислав Викторов