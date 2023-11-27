Арбитражный суд Москвы вернул заявление СПБ Биржи о банкротстве

Арбитражный суд Москвы рассмотрел вопрос о принятии заявления о собственном банкротстве СПБ Биржи и вернул иск. Об этом сообщили «РИА Новости» в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

«Через канцелярию суда поступило заявление ПАО "СПБ Биржа" о признании его несостоятельным (банкротом). Определением от 27.11.2023 заявление возвращено»,— указано в сообщении.

Центральный Банк сообщил, что изучит ситуацию вокруг иска СПБ Биржи и проанализирует действия участников рынка с ее акциями «с точки зрения возможного нарушения требований законодательства о противодействии использованию инсайдерской информации».

То, что СПБ Биржа подала заявление о банкротстве, стало известно сегодня, 27 ноября. На этом фоне акции компании на Московской бирже обвалились на 30%. Пресс-служба Санкт-Петербургской биржи сообщила, что компания не подавала заявление о банкротстве.

Александра Горошилова