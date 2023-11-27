СПБ Биржа: когда создана и чем занимается

СПБ Биржа специализируется на организации торгов иностранными ценными бумагами в России. Несмотря на название, головной офис располагается в Москве. Биржевые торги проводятся 18 часов в сутки с расчетами в валюте оригинального листинга (американские или гонконгские доллары). Другие подробности о бирже — в справке «Ъ».

По информации СПБ Биржи, до недавнего времени на площадке торговали примерно 2000 наиболее ликвидных акций и депозитарных расписок международных компаний, в том числе из фондового индекса S&P 500. Минимальный объем сделки — одна акция. На октябрь 2023 года количество счетов с позициями по ценным бумагам составляло 2,2 млн.

Функции расчетного депозитария выполняет СПБ Банк. Согласно информации из «СПАРК-Интерфакс», на 31 декабря 2021 года СПБ Биржа владела 73,73% СПБ Банка. Более поздние данные не публиковали.

История биржи

По данным СМИ, в январе 1991 года в Санкт-Петербурге коммерческая компания «Биржа "Санкт-Петербург"» начала торги конфискованными товарами, имуществом и недвижимостью компаний-должников. С 1994 года организовала торги фьючерсными и опционными контрактами.

В марте 1997 года специально для работы с ценными бумагами компания создала отдельное подразделение — некоммерческое партнерство «Фондовая биржа "Санкт-Петербург"». В мае 1998 года оно официально получило лицензию фондовой биржи. По данным СМИ, с 1998 года Фондовая биржа «Санкт-Петербург» стала основной площадкой по торгам акциями «Газпрома» и городскими облигациями Санкт-Петербурга. Во время кризиса 1998 года на площадке выполнили все обязательства по сделкам с деривативами. В результате в сентябре 2001 года совместно с Фондовой биржей РТС организовали срочный рынок фьючерсов и опционов FORTS. В январе 2009 года некоммерческое партнерство реорганизовали в акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» (ныне — СПБ Биржа).

В ноябре 2014 года на площадке впервые запущены торги иностранными ценными бумагами. В результате инвесторы смогли проводить сделки с акциями иностранных компаний в российской юрисдикции. В ноябре 2021 года прошло первичное публичное размещение акций СПБ Биржи, оценка — $1,3 млрд. По информации СМИ, спрос среди розничных инвесторов превысил $500 млн (изначально рассчитывали на $150 млн).

Работа под санкциями

В марте 2022 года после заморозки активов Национального расчетного депозитария в Euroclear и Clearstream СПБ Биржа превратилась в чуть ли не единственный способ доступа к иностранным ценным бумагам на территории России. По сообщениям компании, чистая прибыль по МСФО за 2022 год выросла в 10,3 раза и составила 1,9 млрд руб.

В мае 2022 года попавший под санкции ВТБ вышел из капитала СПБ Биржи, ранее он владел почти 10,8% акций (нынешняя структура собственности не раскрывается).

2 ноября 2023 года подразделение Минфина США по контролю за иностранными активами — OFAC ввело санкции против СПБ Биржи: американским гражданам и компаниям запретили все финансовые операции и сделки с ней. На фоне новостей акции СПБ Биржи рухнули более чем на 20%. Площадка в тот же день остановила торги иностранными и российскими акциями, несмотря на то что OFAC позволило выходить из ценных бумаг СПБ Биржи до 31 января 2024 года.

7 ноября СПБ Биржа назначила нового гендиректора, им стал экс-заместитель руководителя СПБ Биржи Евгений Сердюков. Его предшественник Роман Горюнов не только покинул свой пост, но и вышел из состава совета директоров СПБ Биржи.

Сейчас сделки на торговой площадке возможны только с некоторыми российскими ценными бумагами и акциями самой биржи. По заявлениям СПБ Биржи, расчетные и депозитарные операции в рублях по российским бумагам и денежным средствам возобновлены с 21 ноября. Они проходят в обычном режиме без ограничений.

9 ноября первый зампред Центробанка России Владимир Чистюхин назвал жизнеспособность СПБ Биржи вызовом для ее акционеров и менеджмента. Полная концентрация работы на ценных бумагах дружественных странах, по его словам, «не до конца помогает в этой ситуации», так как партнеры торговой площадки «очень осторожно» взаимодействуют с подсанкционными компаниями.