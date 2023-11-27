«За все в итоге нужно платить»

«Скифское золото» принадлежит Крыму, там ему и место — так в Кремле прокомментировали передачу уникальных ценностей Украине. Судебный процесс по этому поводу длился без малого 10 лет. Артефакты уже прибыли в Киев, где проводится их идентификация. «Скифское золото» — коллекция более чем из 2 тыс. предметов, которые находились с 2014 года в музее Алларда Пирсона в Амстердаме. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает это дело прецедентным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Без малого 10 лет суд Нидерландов решал судьбу «золота скифов». И вот, рассмотрев все апелляции, он постановил вернуть уникальную коллекцию Украине.

Экспонаты отправились из Крыма в Европу на выставку в феврале 2014 года. Там их застала «Крымская весна». То есть уезжали ценности из одной страны, а вернуться им предлагалось уже в другую. Позиция РФ заключалась в следующем: мы здесь ни при чем, дело это музейное, музеи — вне политики, артефакты — достояние народов Крыма, там, на полуострове, им и место, это его неотъемлемая часть. Вы же не хотите разрушить культурное наследие?

Но вот суд решил, что сокровища принадлежат в первую очередь государству Украина. Тем самым западная Фемида отказалась признавать Крым российским. И да, создается прецедент: все, что имеет крымское происхождение и находится вне его территории, теоретически можно по суду вернуть Киеву.

Вопрос, как видно, был непростым, иначе как объяснить столь долгое его рассмотрение. При этом нужно еще раз подчеркнуть, что суд руководствуется исключительно законом, а не политическими предпочтениями. Хотя, конечно, фактор давления всегда имеет место. Однако с формальной точки зрения претензий быть не должно. Есть закон — есть вердикт.

Конечно, можно сказать, что политики приходят и уходят, а «скифское золото» остается. Народ действительно лишили его национального достояния. Так ведь простой человек всегда крайний оказывается, ему страдать в первую очередь, так уж повелось со дня сотворения мира.

Есть и другой жизненный принцип: за все в итоге нужно платить. Бесплатно ничего не бывает. И Крым наш — отнюдь не исключение. Жаль, конечно, что культура, история страдает. Но дело это поправимое.

Создадим копии, будут еще лучше, чем подлинники. Нет для нас ничего невозможного. Сейчас технологии дай бог какие — у скифов таких точно не было. И с историческим обоснованием проблем не будет, все засияет новыми красками. И, наконец, без культуры можно прожить — не хлеба же лишили.

Впрочем, неприятно, не уважили и гнева праведного большой страны не побоялись. И ответить нечем. Не возят нынче бывшие партнеры нам свои экспозиции.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".