Спор о сокровищах застопорился

В Нидерландах не подтвердили передачу скифского золота Киеву. Кураторы музея, где экспонаты находятся уже девять лет, пока не согласились с заявлениями Минкультуры Украины. Там ранее сообщали, что договоренность о транспортировке крымских артефактов была достигнута. Страховая стоимость коллекции превышает €1 млн. В чем уникальность этого собрания? И останутся ли у музеев шансы получить экспонаты назад? Тему продолжит Александр Мезенцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: VoidWanderer / Wikipedia Фото: VoidWanderer / Wikipedia

Исторические артефакты привезли в Амстердам из музеев Крыма в феврале 2014 года. А когда в мае выставка «Крым: золото и секреты Черного моря» закрылась, полуостров уже был присоединен к России. Археологический музей Алларда Пирсона не смог решить, какой стране возвращать экспонаты. И 565 исторических объектов все еще остаются в Амстердаме. Продолжительность разбирательств объясняется тем, что подобных прецедентов в мировой практике еще не было, говорит арт-обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич:

«Когда коллекция уезжала, договор заключался между Украиной и Нидерландами. Вещи, с одной стороны, должны были бы вернуться в те музеи, которым принадлежат, а, с другой, получается международная коллизия — возвращение в страну, из которой экспонаты вывозились.

Наверное, юридически возможность существует, поскольку в мировом праве не было такого прецедента по отношению к культурным ценностям. Поэтому, думаю, мы будем претендовать на то, чтобы эти вещи вернули в музеи Крыма».

Первое решение о передаче сокровищ Украине было принято еще в 2016-м, но музеи Крыма подали апелляцию. Решение по ней было вынесено только в октябре 2021 года также в пользу Украины. Постановление вновь обжаловали, но в июне 2023-го Верховный суд Нидерландов все же оставил его в силе.

Коллекция скифского золота действительно очень ценная, однако массовой аудитории плохо знакома, говорит гендиректор аукционного дома «АртИнвестмент» Егор Молчанов:«Коллекция действительно уникальная. В ней находится огромное количество ценных экспонатов, подобных которым нет во всем мире. То есть они существуют в единственном экземпляре.

Это разные предметы быта скифов, которые представляли ценность, так как изображали жизнь трех народов. И если говорить про оценку, то, например, если бы предметы попали бы на открытый рынок, скорее всего, ценность этой коллекции исчисляется десятками миллионов долларов. В российских музеях ничего подобного уровня не присутствует».

По заявлению Минкультуры Украины, Амстердам не только в скором времени передаст ему коллекцию, но и простит все долги за хранение артефактов в течение девяти лет. В МИД РФ решение о транспортировке золота скифов в Киев назвали ангажированным. Впрочем, на адекватную компенсацию крымским музеям рассчитывать тоже не приходится, говорит эксперт в области страхования искусства Николай Галушин:

«Музейные ценности, как правило, страхуются. Произведение может быть повреждено во время перевозки или экспонирования, его могут украсть. При перемещении материальных ценностей не страхуются риски, связанные с действиями государственных органов, риски национализации, присвоения, ареста, удержания и так далее. С точки зрения страхования, здесь нет никакого инструмента, как сделать так, чтобы коллекция попала обратно. Ни одно страховое возмещение не заменит потери музейных ценностей».

Представители российских властей неоднократно выражали опасения, что из-за неопределенного статуса собрание в итоге может оказаться в руках частных коллекционеров. При этом точно срока решение вопроса пока не объявляет ни одна из сторон.

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Ульяна Горелова