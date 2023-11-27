К деньгам надо помягче

27 ноября президент России Владимир Путин встретился в Кремле с главой банка ВТБ Андреем Костиным. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников считает, что никому на этой встрече или по ее итогам не стало плохо. А стало хорошо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Костин на встрече был не близок и не далек от Владимира Путина

Фото: пресс-служба президента РФ Андрей Костин на встрече был не близок и не далек от Владимира Путина

Фото: пресс-служба президента РФ

Владимир Путин предложил Андрею Костину начать встречу с судостроения.

— Как осваиваете? — уточнил господин Путин.

«Осваивают» у нас, как известно, прежде всего бюджеты. И оттого у понятия «осваивать» есть, без сомнения, сладкий привкус. Есть предвкушение чего-то очень, совсем хорошего. Такого, лучше чего уже и не бывает.

В случае, с которого предложил начать господин Путин, речь между тем идет о более или менее новом грандиозном активе ВТБ: Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

— Вместе с генеральным директором,— рассказал Андрей Костин,— я посетил крупнейшие предприятия отрасли: Севмашзавод, «Звездочку» в Архангельской области, Балтийский завод, Пролетарский завод и «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге, «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде.

От одних названий, признаться, мурашки по коже. Это ведь даже не «Динамо», Москва. Это другое.

— В целом, мне кажется, можно признать работу в корпорации по гособоронзаказу удовлетворительной,— заключил глава ВТБ.— Есть, конечно, недостатки — и в работе корпорации, и в работе смежников, и в механизме взаимоотношений с Минобороны... Я думаю, что справимся с этой задачей... Что касается гражданского судостроения, то здесь, на мой взгляд, очень большие перспективы открываются. В качестве позитивного примера могу сказать о программе, которая реализуется Балтийским заводом по заказу «Росатома»,— это строительство атомных ледоколов для Северного морского пути. Россия — единственная страна, которая производит такой тип судов... Я уверен, что через пять-семь лет у нас будет современная, эффективная судостроительная отрасль.

Между тем поистине интересный разговор начался, когда господин Костин начал рассказывать о делах в банковской отрасли.

— Этот год очень успешный не только для ВТБ, но для всего банковского сектора,— заявил Андрей Костин.— Вы знаете, я вам докладывал в прошлом году, банк сильно пострадал от того, что против нас просто беспредел был абсолютный: у нас отобрали зарубежные банки, у нас сейчас их ликвидируют. Мы понесли, конечно, серьезные потери. Но в этом году мы серьезно компенсировали это. Восстанавливаем капитальную базу и выходим на рекордную прибыль — где-то в 420 млрд руб., что, конечно, очень существенно.

Тут, правда, глава ВТБ предупредил:

— В следующем году все-таки мы ожидаем снижения роста банковского сектора и наших доходов, потому что Центральный банк принял антиинфляционные меры: повышение ставки, ограничение кредитования, в том числе потребительского.

Он явно готовился это произнести. Но как? Весь вопрос — как же это сделать? Нужно же соблюсти приличия, ни с кем не поссориться, желательно подружиться, а все-таки сказать.

Было очень интересно, как господин Костин справится с нетривиальной задачей.

— Но мы понимаем, что это временные меры! — заверил он тем временем.— И мы рассчитываем на то, что, как только экономика выйдет на целевые цифры по инфляции, Центральный банк скорректирует свою политику и сделает кредитно-денежную политику менее жесткой! А может быть, лучше даже — более мягкой!

Следует признать: ну ведь виртуозно! Ведь надо уловить принципиальную разницу между «менее жесткой» и «более мягкой».

— Нужно здесь тоже быть очень аккуратными с мягкостью...— господин Путин тоже перешел на полутона.

— Мы понимаем! — воскликнул Андрей Костин.

— Вот видите,— разъяснил господин Путин,— наши недоброжелатели, видимо, не рассчитывали на то, что банковский сектор России будет проходить таким образом все сложности, которые создаются извне. Не учли, казалось бы, элементарные вещи, что банк — это не просто кубышка, где деньги лежат, а это часть экономики!

На некоторых информресурсах фраза «Банк — это не просто кубышка, где деньги лежат» станет, без сомнения, «Цитатой недели».

— Безусловно! — стремительно согласился Андрей Костин.— И банковский сектор готовился, конечно, к разному развитию ситуации, но экономика оказалась устойчивой, поэтому мы видим экономический рост.

— И знаете,— добавил президент,— все-таки это еще раз показало, что нас не удалось изолировать.

Эта мысль все-таки не дает ему покоя.

— Вы сами удовлетворены работой банка в конечном итоге? — допытывался Владимир Путин.

Ему хотелось еще и еще раз слышать все это.

— Да, в этом году сработали хорошо,— повторил Андрей Костин.— Я думаю, что мы сегодня с большим оптимизмом смотрим вперед. У нас такое настроение!

Все, Владимир Путин добился от Андрея Костина звучания этих слов как песни.