Обратная тяга к потреблению

Заметный ноябрьский всплеск инфляционных ожиданий, зафиксированный ЦБ после непродолжительной их стабилизации (см. “Ъ” от 24 ноября), судя по всему, неслучаен. Население — от среднего класса и рабочих до наименее обеспеченных домохозяйств — не только вновь интересуется потреблением, но и имеет или рассчитывает получить для этого ресурсы: спрос подогревают наблюдаемый рост цен и ожидания дальнейшего повышения доходов. Это может вынудить Банк России вновь повысить ключевую ставку в декабре 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Основной рост инфляционных ожиданий в ноябре пришелся на семьи со сбережениями (39% в ноябре), «хотя с лета на фоне обвала рубля они были более стабильны — видимо, за курсом подтянулись цены на товары-маркеры длительного пользования, импорт и автомобили — и зарубежные поездки»,— замечает независимый экономист Дмитрий Полевой. Кроме того, после двухмесячной паузы, по данным ЦБ, в ноябре наблюдался и рост индекса потребительских настроений. И хотя баланс оценок благоприятности момента для сбережений сместился в пользу вкладов, баланс ответов на общий вопрос, что лучше делать со свободными деньгами, сберегать или тратить, сократился с 30 до 21 пункта — минимума, почти как в августе 2020 года.

Помимо этого, в ноябре, по данным опросов ЦБ, резко — до 41% (максимум с мая 2022 года) с 37% в октябре выросла доля семей с потребительскими кредитами или займами — прежде всего на покупку непродовольственных товаров или автомобилей.

При этом, по октябрьским данным, оценивая влияние кредитно-депозитного канала на потребительские расходы (разницу между месячным приростом необеспеченного потребкредитования и рублевых средств населения на депозитах), многие макроэкономисты констатировали его сдерживающее влияние на потребительскую активность. Кредитование замедлялось, реагируя на повышение ключевой ставки и ужесточение макропруденциальных лимитов, а депозиты населения росли вместе со ставками, что сопровождалось переводом средств со счетов до востребования на срочные депозиты. Ожидалось, что этот эффект лишь усилится, а темпы роста потребительских расходов будут снижаться в ближайшие месяцы.

Однако в октябре, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), спрос на легковые машины (особенно российские, выпуск которых субсидируется) рос, как и потребление других непродовольственных товаров, о чем свидетельствуют данные «СберИндекса».

«Возможно, это признак “предкризисного” кредитного потребления в ожидании дальнейшего повышения ставки»,— предполагают аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) в ноябрьском «Анализе макроэкономических тенденций».

Вероятное расширение кредитования населения (если даже оно не росло в объемах) может свидетельствовать о всплеске его востребованности у менее обеспеченных семей для поддержания уровня потребления. По оценкам ЦМАКП, в сентябре 2023 года сохранялся «ускоренный рост цен по “корзине бедных” (опережающий среднюю инфляцию.— “Ъ”), что может снизить эффективность социальной политики и привести к расширению бедности»: скорректированные на «инфляцию для бедных» пенсии в сентябре перешли к снижению впервые с лета 2022 года.

Поддержку потребительским настроениям оказывают и дефицит рабочей силы, и ожидания роста зарплат и премий. В ноябре опрошенные Институтом Гайдара промышленные компании полностью восстановили планы найма после символического сентябрьского снижения и «обновили “подсанкционный” максимум» — баланс этого показателя составляет плюс 22 пункта против абсолютного рекорда в плюс 23 пункта в январе 2022 года. «Промышленность не только готова набирать работников рекордными темпами, но и планирует рекордно повышать им зарплаты. В ноябре баланс ожидаемых изменений заработных плат достиг максимума всего периода мониторинга этого показателя в 2014–2023 годах»,— фиксируют авторы исследования.

Хотя “Ъ” неоднократно фиксировал в последние месяцы, что планы найма и роста зарплат пока слабо конвертируются в реальные предложения на рынке труда, это не исключает их влияния на настроения потребителей, тем более что других способов наращивать занятость у работодателей де-факто нет.

Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов убежден, что ЦБ пока не достиг цели по стабилизации инфляции и имеет много оснований для нового повышения ставки на заседании 15 декабря. Среди факторов, свидетельствующих о том, что цели регулятора пока не достигнуты, он называет высокие темпы кредитования, ситуацию на рынке труда, ожидания по росту зарплат в 2024 году, намерения розничных поставщиков «по двузначному повышению цен в следующем квартале», а главное — планы по наращиванию бюджетных расходов.

Артем Чугунов