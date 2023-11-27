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Коммерсантъ FM
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ФАС пригрозила «Яндекс. Такси» регуляторными мерами из-за доминирующего положения

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала сервис «Яндекс.Такси» доминирующим на территории страны. Об этом пресс-служба ведомства рассказала агентству ТАСС.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«ФАС России по результатам проведенного анализа рынка установила, что "Яндекс. Такси" занимает доминирующее положение на территории РФ и подавляющего большинства регионов страны»,— сообщили в службе.

В ФАС добавили, что злоупотребление доминирующим положением может стать причиной проведения проверки и принятия мер антимонопольного реагирования. Однако в ведомстве добавили, что в настоящее время возможные меры реагирования ФАС ограничены.

В сентябре представители «Яндекс. Такси» объясняли рост цен на поездки нехваткой водителей, новым законом о такси и подорожанием автомобилей. ФАС признала доминирующее положение сервиса, но при этом не смогла провести детальную проверку из-за моратория, который действует до конца 2024 года.

Подробнее о законе о такси — в материале «Ъ» «Шашки от фонаря».

Петр Бузлаев

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