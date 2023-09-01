Шашки от фонаря

С 1 сентября вступил в силу закон об организации перевозок пассажиров легковым такси, обсуждение которого длилось около десяти лет. Отныне агрегаторы несут солидарную ответственность при ДТП, если заказ передан водителю без разрешения на работу. Управлять таксомотором запрещается гражданам с непогашенной судимостью, а также водителям с тремя и более неоплаченными штрафами за нарушение ПДД. Регионам дано право вводить «аттестацию» водителей на знание местной транспортной инфраструктуры и памятных мест. При этом агрегаторы должны обеспечить ФСБ круглосуточный доступ к своим базам данных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Закон «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ» был принят Госдумой в декабре 2022 года. Правительство РФ внесло документ в парламент в апреле прошлого года, но на деле так называемый закон о такси обсуждался около десяти лет. В нем содержится множество нововведений в отрасли, включая требования к агрегаторам. До сих пор эти сервисы практически отсутствовали в юридическом поле, но с принятием закона получили статус «служб заказа легкового такси». Создается федеральная государственная информационная система легкового такси, содержащая реестры об агрегаторах, автомобилях и их собственниках, а также о перевозчиках — компаниях и гражданах с лицензиями на работу. По задумке законодателей заказы агрегаторам должны приходить после проверки перевозчика, водителя и автомобиля по всем трем упомянутым реестрам.

За агрегаторами закрепляется ответственность в случае с пострадавшими в ДТП пассажирами — если заказ был передан водителю, у которого нет или аннулировано разрешение на работу.

В этом случае агрегатор несет солидарную ответственность за ДТП. Тогда как субсидиарную ответственность службы заказа должны нести с перевозчиками в случае, если страховка не покроет вред пассажиру в аварии.

К водителям такси закон предъявляет свои требования: у них не должно быть непогашенных судимостей по ряду статей УК РФ (включая разбой, грабеж и убийство), медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством, а также трех и более неоплаченных за день до перевозки штрафов за нарушение ПДД. При этом самозанятые граждане теперь смогут работать по договору с агрегаторами без создания ИП (но им придется проходить предрейсовый медосмотр за свой счет). Отметим, что в июне 2023 года правительство РФ утвердило постановлением №908 «нормы рабочего времени» для таксистов — не более десяти часов в день (допускается продление этого срока на два часа для завершения заказа) и не более 40 часов в неделю.

Свои регуляторные полномочия получили и регионы. Так, власти субъекта смогут вводить «аттестацию» водителей на знание объектов «транспортной инфраструктуры» и памятников истории в своем регионе. Порядок аттестации может устанавливать сам субъект. Водителям, не прошедшим такую процедуру, может быть запрещено работать в такси. Закон предписывает наносить на кузов таксомотора «шашечки» («цветографическую схему из квадратов контрастного цвета, расположенных в шахматном порядке») и монтировать на крыше оранжевый фонарь. Цвет кузова такси позволено определять региональным властям. В Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе власти могут устанавливать и минимальные тарифы на поездки.

Еще одно нововведение — обязанность агрегаторов предоставлять ФСБ РФ доступ к базам данных, используемым для получения, хранения, обработки и передачи заказов.

В постановлении правительства РФ №1101, принятом в июле 2023 года, оговаривается, что речь идет о «круглосуточном удаленном доступе» (ранее подобные данные предоставлялись спецслужбам по запросу в течение трех—десяти дней). В пресс-службе крупнейшего агрегатора «Яндекс.Такси» в августе 2023 года заверяли, что правоохранительные органы не получат доступа «к информации о поездках пользователей вне России».

Глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов называет основной задачей закона улучшение структуры рынка, «легализацию как можно большего числа водителей» и обеспечение пассажиров безопасными услугами. В последнем случае эксперт упоминает запрет работы водителям с непогашенными судимостями, необходимость приобретать полисы ОСАГО и ОСГОП (обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков). «Закон вступил в силу, но ситуация достаточно спокойная. Мы мониторили: 1 сентября водителей вышло (на работу.— “Ъ”) примерно такое же количество, как всегда, и цены на такси не выросли»,— добавил господин Зотов.

Александр Воронов