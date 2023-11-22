Блокировка до последнего пункта

В Польше и Словакии блокируют КПП на границе с Украиной. Движение ограничивают местные дальнобойщики. Они протестуют против «транспортного безвиза» для украинских перевозчиков, которые с начала военных действий имеют право въезжать на территорию ЕС без документов. Европейские водители считают, что такие правила уничтожают честную конкуренцию на рынке. Из-за демонстраций оказались закрыты уже около половины пропускных пунктов. Пробки из грузовиков растягиваются на десятки километров. С подробностями — Иван Хорушевский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

После начала военных действий Россия заблокировала практически все черноморские порты Украины. И чтобы импорт и экспорт товаров не останавливался, Евросоюз ввел для Киева льготы: местным дальнобойщикам разрешили доставлять грузы по ЕС без оформления каких-либо документов.

Благодаря новым правилам, за последние полтора года Украина смогла заработать на торговле больше €38 млрд, а ее транспортные компании начали оказывать услуги далеко за пределами национального рынка. Дело в том, что они предлагают европейским партнерам гораздо более выгодные условия, чем, например, польские перевозчики. Но последние этим обстоятельством недовольны и настроены, судя по всему, серьезно:

«Моя фирма сильно пострадала от послаблений, которые сделал для Киева Брюссель. Около 30-40% моих автомобилей сейчас вынужденно простаивают, просто потому, что контракты перехватывают украинские дальнобойщики». «Протест не остановится ни на минуту. Мы будем находиться здесь 24 часа в сутки семь дней в неделю. Мы полностью блокируем движение. Но, конечно, делаем исключение для некоторых видов транспорта. Например, для тех машин, которые везут гуманитарную или военную помощь Украине».

Блокада КПП в Польше длится уже больше двух недель, в Словакии — немногим меньше. Сколько еще она будет продолжаться, неизвестно. Евросоюз призвал местных дальнобойщиков не ограничивать работу пропускных пунктов, но водители отказались. Они требуют ужесточить правила въезда и пропускать не больше 200 тыс. украинских авто в год.

Тем временем на границе Польши скопилось уже около 3 тыс. машин, пробка растянулась на 53 километра. Недели простоя в очереди обходятся для перевозчиков из Украины, как минимум, в несколько тысяч евро, на солярку уходят еще сотни. Питаются дальнобойщики раз в день, моются из пятилитровых бутылок воды ночью на холоде. Но иногда им все-таки приходят на помощь:

«Был случай, подъезжала на пикапе Volkswagen семья. Женщина с мужем и ребенком. Дали нам еду, борщ, вареные яйца, чай горячий. А так питаемся тем, что взяли из дома. У кого есть газовый баллон или горелка, может еще кофе себе заварить. У кого нет, ест всухомятку. Вы же видите, вокруг нас только поле, даже туалета нет. И приезжают помогать нам тут только украинцы».

Обстановка на границе постепенно накаляется. Недавно стороны конфликта обменялись обстрелами из камней. Кроме того, пострадал один прицеп с польскими номерами, его сожгли.

Вообще нынешняя ситуация очень напоминает ту, что сложилась летом. Тогда польские фермеры также блокировали погранпереходы на границе с Украиной. Они протестовали против беспошлинного воза зерна, который разрешили Киеву. И Варшава пошла навстречу аграриям, запретив поставки. Однако дальнобойщикам будет сложно добиться аналогичного успеха, полагает кандидат политических наук Александр Тэвдой-Бурмули:

«Все-таки это общеевропейский единый транспортный рынок. И если украинских перевозчиков на него пустили, то они, в конце концов, могут везти грузы через Польшу, куда-то вглубь территории Европейского союза. Надо понимать, что, конечно, польское правительство сейчас находится в сложной ситуации. Она и с Брюсселем не хочет портить отношения, и не может одновременно отказываться от поддержки собственного бизнесмена».

Но даже если «транспортный безвиз» отменят, останутся льготы для железнодорожных и морских перевозчиков из Украины. Так что, возможно, акции протеста затихнут еще нескоро.

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