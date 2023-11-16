Союз автоперевозчиков Словакии на час перекрыл КПП на границе с Украиной

Члены Союза автоперевозчиков Словакии (UNAS) с 13:00 до 14:00 (с 15:00 до 16:00 мск) перекрыли КПП «Вышне-Немецке» на границе с Украиной. Таким образом они хотели поддержать польских дальнобойщиков, протестующих против отмены ограничительных мер для украинских перевозчиков со стороны Евросоюза, передает словацкое издание Teraz.

Сообщается, что представители UNAS перекрыли КПП со словацкой стороны легковыми автомобилями. Как передает издание, президент Союза Станислав Скала заявил, что словацкие перевозчики совместно с польскими коллегами требуют, чтобы ЕС вернул отмененную систему выдачи разрешений украинским перевозчикам на въезд на территорию объединения. В UNAS пригрозили, что, если ЕС не вернет разрешения, они полностью заблокируют границу с Украиной.

6 ноября госпогранслужба Украины сообщила, что из-за забастовки польских перевозчиков на трех КПП на границе с Польшей осложнено движение грузовиков. 14 ноября Reuters со ссылкой на украинского чиновника сообщило, что сторонам не удается договориться о разблокировании КПП.