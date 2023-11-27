На улицы бросили все силы

Коммунальные службы в Москве работают на пределе своих сил, заявил мэр Сергей Собянин. В связи с этим власти решили привлечь к очистке улиц еще около 10-12 тыс. человек. Помогать будут сотрудники непрофильных служб, в том числе «Мосводоканала» и «Мосгаза», сообщил глава города. Сильный снегопад и ледяной дождь в столице, как ожидается, продолжатся до конца дня. По прогнозу центра «Фобос», за сутки может выпасть до 27 мм осадков — это половина месячной нормы.

На дорогах Москвы дежурят 30 экипажей дорожного патруля ЦОДД. Они помогают разгрузить трафик, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. Особенно сложная ситуация на МКАД, где тормозят движение буксующие грузовики. Кроме того, москвичи опубликовали в соцсетях кадры, где пассажиры выталкивают из сугроба рейсовый автобус. Из-за этих задержек службы доставки не могут выполнить заказы вовремя, сообщил руководитель департамента логистических продуктов СДЭК Николай Пахомов:

«Я бы разделил трудности на две части. Первая — внутригородская логистика. У нас стал проблемнее выезд из-за сложной пропускной способности на улицах. Больше пробок, и курьеры, соответственно, сделают меньше. Обычно они успевают обойти 50-60 адресов, сегодня, скорее всего, цифра будет 40-45. Вторая категория — въезд в Москву нашего магистрального транспорта, поскольку, например, машины, которые должны были приехать ночью, не смогли заехать в город.

Они везут с опозданием в несколько часов. Соответственно, часть грузов мы не сможем выдать на доставку. Клиенты получают уведомление сразу после того, как мы понимаем, что какие-то товары привезти не сможем. Мы пытаемся договориться с клиентом и либо переназначаем доставку на следующий день, либо, если это срочный заказ, предлагаем отправить пешего курьера. Есть и альтернативные варианты переброски груза в ближайший к клиенту пункт выдачи».

В МЧС автомобилистам рекомендуют снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Также стоит избегать внезапных маневров — обгонов, перестроений и опережений, а машины парковать вдали от деревьев. Водители считают, что коммунальщики не справляются с расчисткой дорог, говорит вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин:

«Мне показалось, что уборкой снега в Москве занято гораздо меньше людей, меньше техники на улицах. Мы видим, что дороги покрыты снежной кашей, во дворах пройти просто невозможно. Сложилось впечатление, что нас бросили один на один со стихией. Странные пересечения траекторий дорог, которые заложили, приводят к тому, что при аварии сразу же образуется узкое место и, соответственно, огромная пробка. В течение дня граждане будут попадать в ДТП и часами ждать Госавтоинспекцию. Это происходит потому, что люди не доверяют европротоколу».

Москвичи жаловались, что цены на такси утром были в два-три раза выше, чем обычно. К середине дня ценник снизился, но все равно услуга обходится дороже. Кроме того, увеличилось и время ожидания машины. Это связано с тем, что многие водители из-за непогоды не вышли на линию, пояснил владелец московского таксопарка «МТ Такси» Сергей Трифонов:

«Цены на такси поднялись на 15-20%. Многие водители решили не рисковать либо не откопались и не выходить на линию. В результате этого повысились цены. Мне кажется, больше потеряешь, чем заработаешь. Нервы и машину жалко. Сейчас, правда, уже дороги оттаивают, но дворы не чищены, туда невозможно заехать».

В условиях дефицита такси агрегатор «Яндекс Go» предлагает клиентам подать машину не в конкретное место назначения, а в более удобную точку в пешей доступности. Или же разделить поездку с другими пассажирами, рассказала Белла Гурина из пресс-службы «Яндекс Go»:

«В периоды, когда спрос на такси высок, а свободных машин на линии мало, начинает действовать повышающий коэффициент. Это временная и вынужденная мера, чтобы привлечь больше водителей и таким образом нормализовать цены.

В "Яндекс Go" есть технологии, которые позволяют сэкономить при поездках на такси даже в период повышенного спроса. Например, алгоритм может предложить подождать машину чуть дольше, после завершения поездки пройтись пару минут до места назначения, а также разделить поездку с попутчиком, выбрав опцию "Вместе". Для тех, кто торопится, "Яндекс Go" советует воспользоваться общественным транспортом — сейчас так быстрее».

В столичных аэропортах задержано больше 40 рейсов, еще 13 отменено, следует из данных сервиса «Яндекс Расписание».

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Светлана Белова