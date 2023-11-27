На фоне снегопада цены на такси в Москве выросли в 1,5–2 раза

В Москве из-за снегопада стоимость поездки на такси выросла в 1,5–2 раза. Также увеличилась длительность поездок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Индикатор спроса в приложении «Яндекс Go» около 10:00 мск показывал повышенную цену. «Заказов намного больше, чем машин, из-за плохой погоды. Большие пробки по пути — чем дольше поездка, тем дороже»,— говорится в приложении.

В среднем поездка стала дольше на 15–20 минут. У части пользователей разница в цене по сравнению с другими ноябрьскими днями незначительная — на 150–200 руб. больше. У других цена поездки на 700–900 руб. больше обычной.

По данным центра погоды «Фобос», за сутки в столице может выпасть до 26,5 мм осадков, или 50% от месячной нормы. За прошедшие сутки в Москве уже выпало 35% нормы осадков. Высота сугробов в Москве достигла 22 см.

Анастасия Ларина