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Коммерсантъ FM
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На фоне снегопада цены на такси в Москве выросли в 1,5–2 раза

В Москве из-за снегопада стоимость поездки на такси выросла в 1,5–2 раза. Также увеличилась длительность поездок.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Индикатор спроса в приложении «Яндекс Go» около 10:00 мск показывал повышенную цену. «Заказов намного больше, чем машин, из-за плохой погоды. Большие пробки по пути — чем дольше поездка, тем дороже»,— говорится в приложении.

В среднем поездка стала дольше на 15–20 минут. У части пользователей разница в цене по сравнению с другими ноябрьскими днями незначительная — на 150–200 руб. больше. У других цена поездки на 700–900 руб. больше обычной.

По данным центра погоды «Фобос», за сутки в столице может выпасть до 26,5 мм осадков, или 50% от месячной нормы. За прошедшие сутки в Москве уже выпало 35% нормы осадков. Высота сугробов в Москве достигла 22 см.

Анастасия Ларина

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