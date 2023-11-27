Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Около 40 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы из-за снегопада

Как минимум 35 авиарейсов задержаны, еще четыре отменены в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево из-за снегопада. Это следует из данных «Яндекс Расписания».

По данным на 07:30, во Внуково задерживают 14 рейсов, еще три отменили. В Домодедово задержаны 14 рейсов, еще один отменен. В Шереметьево задержали семь рейсов.

Весь день сегодня в Москве будет идти снег. Согласно информации центра погоды «Фобос», за сутки в столице может выпасть до 26,5 мм осадков, или 50% месячной нормы. Московский Дептранс предупредил о возможной задержке трамваев. Власти попросили москвичей воздержаться от поездок на личном транспорте.

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...