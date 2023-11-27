Взятки эксперту считали сотнями

Бывший руководитель филиала бюро медико-социальной экспертизы в Гуково Ростовской области Борис Котов признан виновным в трех эпизодах коррупции. Ранее его уже осудили за получение 302 взяток и 1790 эпизодов служебного подлога. С учетом предыдущих наказаний суд назначил Борису Котову восемь лет и четыре месяца колонии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Гуковский городской суд Ростовской области признал экс-руководителя филиала №30 ФГУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ростовской области» Бориса Котова виновным в получении трех взяток (ч. 3 ст. 290 УК РФ). С учетом наказания, к которому Котов был приговорен в июле 2022 года, назначенный ему срок заключения составил восемь лет четыре месяца колонии общего режима.

По версии следствия, в 2014 году Борис Котов получил 40 тыс. руб. за выдачу гражданину справки об инвалидности второй группы без оснований и без фактического прохождения медико-социальной экспертизы. Впоследствии взяткодатель на основании этой справки получал социальные выплаты из бюджета РФ, отмечается в материалах дела. Как установил суд, в 2016 и в 2017 годах Котов совершил аналогичные преступления, получив за оказание услуги 40 тыс. руб. в первом случае и 100 тыс. руб.— во втором.

В ходе следствия по делу Борис Котов полностью признал вину и подал ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке.

Приговор ему был вынесен без судебного разбирательства. Приговор не был обжалован и вступил в законную силу.

Борис Котов возглавлял филиал №30 ФГУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ростовской области» в Гуково с января 2010-го по июнь 2017 года. Впервые он был осужден Гуковским городским судом в июле 2018 года. Ему было назначено пять лет колонии общего режима за 55 эпизодов взяточничества и 57 эпизодов служебного подлога. Через несколько месяцев, в декабре, его признали виновным в еще 31 эпизоде взяточничества и 67 эпизодах подлога. Срок заключения, назначенный Борису Котову, вырос до шести лет шести месяцев колонии.

В июле 2022 года Гуковский городской суд признал Котова виновным в получении 216 взяток и в 1666 эпизодах служебного подлога. При этом срок наказания Бориса Котова увеличился еще на год, до семи лет шести месяцев. Таким образом, всего на сегодняшний день экс-чиновник признан виновным в получении 305 взяток и в 1790 эпизодах служебного подлога.

Отметим, что, по данным следователей, незаконные справки Борис Котов начал выдавать еще в 2010 году, практически сразу после назначения на должность в бюро.

При этом за некоторые эпизоды его так и не наказали — уголовные дела были закрыты из-за истечения сроков давности уголовного преследования.

Вскоре после задержания в июле 2017 года Борис Котов заключил с заместителем прокурора Ростовской области досудебное соглашение о сотрудничестве. При расследовании дела он дал показания против руководителя ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ростовской области» Андрея Домашенко и его заместителя Натальи Дарымовой. Котов заявил, что они за деньги не контролировали должным образом его работу и закрывали глаза на его незаконную деятельность по выдаче справок об инвалидности без фактического проведения обследования пациентов.

Андрея Домашенко и Наталью Дарымову обвинили в получении взяток от Бориса Котова в особо крупном размере и в незаконном бездействии (ч. 6 ст. 290 УК РФ). В 2019 году Андрея Домашенко приговорили к девяти с половиной годам колонии строгого режима, Наталью Дарымову — к шести с половиной годам колонии общего режима. Оба они не признали вину, утверждая, что стали жертвами оговора со стороны Бориса Котова.

Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону