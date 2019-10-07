На Дону главного эксперта бюро медико-социальной экспертизы осудили на 9,5 лет строгого режима за взятки

Ленинский районный суд Ростова приговорил главного эксперта по медико-социальной экспертизе «Главного бюро медико-социальной экспертизы по Ростовской области» Андрея Домашенко к 9,5 годам колонии строгого режима за взятки в особо крупном размере за незаконное бездействие (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области. Кроме того, эксперт выплатит штраф в размере полученных взяток — 13,8 млн руб.

Суд установил, что с февраля 2013-го по апрель 2017 года Домашенко систематически лично и через посредника получал взятки от руководителя гуковского филиала этой же организации Бориса Котова, за то, что не контролировал и не препятствовал ему присваивать людям за деньги вторую или третью группу инвалидности бессрочно. Общая сумма взяток составила более 13,8 млн руб.

Как ранее писал ‘’Ъ-Юг’’, Бориса Котова осудили на 6,5 лет колонии общего режима в декабре прошлого года. По версии следствия, с 2010 по 2017 год Котов без медико-социальной экспертизы за взятки в общей сумме 1,6 млн руб. выдал 37 подложных справок об инвалидности. На основании этих документов граждане незаконно получали пенсии по инвалидности и другие социальные выплаты. Следует отметить, что это уже второе уголовное дело, направленное следователями в суд. Ранее, в июле 2018 года Котов был осужден за совершение аналогичных преступлений

Дарья Голякова