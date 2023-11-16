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Коммерсантъ FM
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Эта стала первой

Берлинский «Унион» назначил на важный тренерский пост женщину

Немецкий клуб «Унион», одно из футбольных открытий прошлого сезона, проваливающий сезон нынешний, в попытке преодолеть кризис принял неординарное кадровое решение. Уволив опытного тренера Урса Фишера, он назначил на его место наставника клубной молодежки Марко Гроте, помогать которому будет Мария-Луиза Эта. Она станет первой в истории женщиной, получившей по-настоящему важную тренерскую должность в футболе на элитном уровне.

Мария-Луиза Эта станет первой в истории женщиной, получившей по-настоящему важную тренерскую должность в мужском футболе на элитном уровне

Мария-Луиза Эта станет первой в истории женщиной, получившей по-настоящему важную тренерскую должность в мужском футболе на элитном уровне

Фото: Sabine Gudath / IMAGO / TACC

Мария-Луиза Эта станет первой в истории женщиной, получившей по-настоящему важную тренерскую должность в мужском футболе на элитном уровне

Фото: Sabine Gudath / IMAGO / TACC

Дату 25 ноября все германские издания (такие, как Bild) назвали «историческим днем» для немецкого футбола. А повод присвоить ей такую неожиданную маркировку подарили события, случившиеся в берлинском клубе «Унион».

Эта команда вошла в число открытий европейского футбола прошлого сезона. Не слишком высоко котировавшийся «Унион» некоторое время лидировал в чемпионате Германии, показывал отличную игру, выглядел опасным конкурентом даже для флагмана «Баварии». В конце концов темп он не выдержал, но все равно его четвертое место, позволившее квалифицироваться в Лигу чемпионов, стало сенсацией.

Однако сезон нынешний «Унион» пока с треском проваливает. В Лиге чемпионов в четырех турах он набрал всего очко и уже потерял шансы прорваться в play-off, а в национальном первенстве команда терпит настоящую катастрофу.

Одержав на старте две победы, «Унион» затем проиграл девять матчей подряд, рухнув на нижнюю строчку турнирной таблицы.

После девятого поражения — от «Байера» со счетом 0:4 — руководство клуба приняло решение уволить швейцарского наставника Урса Фишера.

Но вместо того чтобы подыскать на освободившийся пост какого-нибудь опытного специалиста, президент «Униона» Дирк Зинглер принял чрезвычайно неординарное кадровое решение. Главным тренером команды назначен работавший до этого с ее молодежкой Марко Гроте, а его ассистентом — Мария-Луиза Эта. И очутившись на тренерской скамейке «Униона» 25 ноября в ближайшем для него матче чемпионата Германии — дома против «Аугсбурга», по крайней мере 32-летняя Эта и в самом деле войдет в историю.

Нельзя сказать, будто бы случаи, когда женщины занимались тренерской деятельностью в мужских командах, единичны. Их довольно много.

Но почти все они не очень заметны по двум причинам: либо должность и сфера ответственности скромны (специалист по растяжке или, скажем, катанию на коньках) и не предполагают реального управления командой, либо сама команда выступает в турнирах невысокого статуса — как, допустим, «Форест Грин Роверс» из четвертого английского футбольного дивизиона, который летом доверили Ханне Дингли.

Случаев заметных же исключительно мало. И в этом смысле выделяется тот, что, как ни странно, связан с Россией. Знаменитая американская баскетболистка Бекки Хэммон, выступавшая как в женской НБА, так и за отечественные клубы ЦСКА, «Надежда», «Спартак&K», в позапрошлом десятилетии получила российское гражданство. Со сборной России она завоевала бронзу Олимпиады в Пекине 2008 года и серебро чемпионата Европы в Латвии в 2009-м. А закончив карьеру, Хэммон смогла устроиться тренером в мужскую НБА. Основным помощником к себе в «Сан-Антонио Сперс» ее взял в 2014 году знаменитый Грегг Попович, один из самых уважаемых баскетбольных специалистов. В «Сан-Антонио» Хэммон даже доводилось вести игры, а трудилась она в клубе вплоть до 2022 года.

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Но представители футбольной элиты никогда не решались отдать значимый тренерский пост женщине. Мария-Луиза Эта, совершившая прорыв, когда-то под девичьей фамилией Багехорн была суперзвездой высшего дивизиона женского немецкого чемпионата, а в 2010 году выиграла Лигу чемпионов с «Турбиной» из Потсдама. Она рано, в 26 лет, завершила карьеру, не скрывая, что хочет посвятить себя тренерской деятельности. Причем деятельность в женском футболе Эту, кажется, не слишком устраивала. Во всяком случае, источники рассказывают, что, обучаясь в академии Немецкого футбольного союза (DFB) ради приобретения лицензии высшей категории и будучи единственной студенткой на курсе, Мария-Луиза Эта не скрывала, что рассчитывает тренировать мужчин. Вряд ли, впрочем, Эта, успешно окончившая академию весной, думала, что ее мечта осуществится настолько быстро.

Алексей Доспехов

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