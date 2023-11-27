Илон Маск прибыл в Израиль

Американский бизнесмен Илон Маск сегодня, 27 ноября, прилетел в Тель-Авив на личном самолете, передает Reuters. Господин Маск встретился с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, а также встретится с израильским президентом Исааком Герцогом и министром военного кабинета Бенни Ганцем, сообщает Bloomberg.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @IsraeliPM_heb Фото: @IsraeliPM_heb

Илон Маск уже посетил кибуц Кфар-Аза, на который 7 ноября была совершена атака «Хамаса». Израильские власти показали ему последствия нападения палестинских боевиков.

По данным канцелярии президента, в рамках визита, в частности, планируется «дискуссия за закрытыми дверями» с представителями семей заложников, удерживаемых в секторе Газа, о «необходимости обуздать онлайн-антисемитизм». Агентство уточняет, что правительство Израиля также ведет с господином Маском переговоры по поводу использования сети спутниковой связи Starlink военными. В октябре бизнесмен заявил, что может предоставить спутники организациям, оказывающим помощь в секторе Газа, что вызвало критику израильских чиновников.

В ноябре Илон Маск также подвергся критике, в том числе со стороны Белого дома, за то, что согласился с мнением одного из пользователей о том, что еврейские сообщества продвигают в отношении белых людей такую же ненависть, которую требуют прекратить в отношении себя. На этом фоне сотрудничество с принадлежащей бизнесмену соцсетью X приостановили крупнейшие рекламодатели — Apple и Walt Disney. Аналогичные решения приняли IBM, Warner Bros., Lionsgate, Paramount и Sony Pictures. После этого господин Маск пообещал направить часть доходов X на гуманитарную помощь Израилю и Газе.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Илон Маск начал "термоядерную" войну».

Лаура Кеффер