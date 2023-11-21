Илон Маск начал «термоядерную» войну

Социальная сеть X подала в суд на некоммерческую организацию Media Matters. В исковом заявлении, поданном в федеральный окружной суд в Техасе, X обвиняет НКО в клевете. Об этом сообщает агентство Reuters. Ранее владелец и глава X говорил о намерении подать «термоядерный иск» к организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илон Маск

Фото: Jacquelyn Martin / AP Илон Маск

Фото: Jacquelyn Martin / AP

Поводом для иска стала публикация Media Matters собственного расследования, в котором утверждалось, что соцсеть X не блокирует посты с положительными оценками, например, Адольфа Гитлера, а его цитаты оформляются как вдохновляющие высказывания. В социальной сети, как указывала Media Matters, публикуются позитивные мемы о национал-социализме, отрицается холокост и т. д. И в соседстве с такими постами иногда оказывается реклама крупных корпораций, в том числе IBM, Apple, Oracle.

После публикации расследования сразу несколько крупных рекламодателей X, включая Apple, IBM, Walt Disney, приостановили размещение своей рекламы в соцсети. Сам господин Маск также подвергся критике, в том числе со стороны Белого дома, за то, что согласился с мнением одного из пользователей о том, что еврейские сообщества продвигают в отношении белых людей такую же ненависть, которую требуют прекратить в отношении себя.

Как утверждает истец, Media Matters «манипулировала» алгоритмами соцсети: использовала аккаунты, подписанные исключительно на крупные бренды и одновременно маргинальный контент, и «постоянно обновляла» ленту, пока не находила рекламу рядом с публикациями экстремистского содержания.

По мнению X, расследование Media Matters выставляет соцсеть в ложном свете «с целью навредить X и ее бизнесу». В самой Media Matters ответили на новости об иске, назвав его «безосновательным» и нацеленным на то, чтобы «заставить критиков X замолчать». «Media Matters отвечает за свои публикации и уверена в своей победе в суде»,— заявили агентству Reuters в организации.

Алена Миклашевская