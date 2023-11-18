Apple, Disney, Lionsgate, Paramount и Sony Pictures приостановили рекламу в X

Компании Walt Disney, Lionsgate, Paramount и Sony Pictures приостановили размещение рекламы в соцсети X после того, как аналогичное решение принял IBM, пишет The Hollywood Reporter. По данным Axios, Apple также остановила размещение рекламы. Решение принято на фоне расследования о соседстве рекламы с нацистскими и антисемитскими постами, а также слов владельца соцсети Илона Маска в отношении евреев.

Как отмечает The Hollywood Reporter, господин Маск ранее называл Disney и Apple крупнейшими рекламодателями платформы.

Некоммерческая организация Media Matters for America ранее опубликовала собственное расследование о ситуации в Х. В нем говорится, что сервис не блокирует посты, в которых, например, положительно говорится об Адольфе Гитлере, а его цитаты оформляются как вдохновляющие высказывания. Кроме того, в соседстве с такими постами может оказаться реклама крупных корпораций, в том числе IBM, Apple, Oracle. IBM после этого заявила, что приостановила размещение рекламы, пока «не расследует эту абсолютно недопустимую ситуацию».

Сам господин Маск ранее также подвергся критике за свои слова. Он в своей соцсети согласился со мнением, что еврейские сообщества продвигают в отношении белых людей такую же ненависть, которую требуют прекратить в отношении себя. Белый дом, комментируя высказывания бизнесмена, заявил, что тот повторяет отвратительную антисемитскую ложь.

Леонид Уварчев