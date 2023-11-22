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Коммерсантъ FM
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Маск пообещал направить часть доходов X на гуманитарную помощь Израилю и Газе

Бизнесмен Илон Маск сообщил, что все доходы соцсети X, полученные от контента, связанного с войной в секторе Газа, будут направлены в израильские больницы и международным гуманитарным организациям, работающим в анклаве.

«Корпорация Х будет жертвовать все доходы от рекламы и подписок, связанные с войной в Газе, больницам в Израиле и Красному кресту/полумесяцу в Газе»,— написал господин Маск в соцсети X.

На прошлой неделе заместитель пресс-секретаря американский администрации Эндрю Бейтс усмотрел в высказываниях Илона Маска антисемитизм. Об этом также писали нескольких американских СМИ, включая The New York Times.

Вслед за этим компании Warner Bros., IBM, Apple, Lionsgate, Paramount Global, заявившие о недопустимости произошедшего, приостановили размещение рекламы в соцсети X. Сам Илон Маск заявил, что его высказывание, которое стало реакцией на пост в соцсети X, было вырвано из контекста, а смысл намеренно исказили.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Шах, но не Маск».

Лусине Баласян

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