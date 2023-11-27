Виктору Кудряшову предъявили обвинение в превышении должностных полномочий

Главное следственное управление (ГСУ) ГУ МВД России по Самарской области предъявило бывшему временно исполняющему обязанности первого вице-губернатора – председателя правительства Виктору Кудряшову обвинение в рамках ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой). Уголовное дело в отношении чиновника было возбуждено 13 ноября по факту увеличения предельной стоимости строительства станции метрополитена «Театральная» в Самаре до 18,4 млрд руб. По данным следствия, была создана видимость эффективного использования инфраструктурного кредита (в 2021 году правительство РФ выделило региону целевой займ в размере 10,4 млрд руб. — «Ъ-Волга»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Чиновник по решению суда был арестован до 12 января 2024 года. По версии следствия, врио первого вице-губернатора – председателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов, действуя в составе ОПГ, подписал в интересах «Волгатрансстроя» (ВТС) документы об увеличении предельной стоимости строительства станции метрополитена «Театральная», после чего был проведен очередной аукцион, победителем которого стала структура ВТС, позже ей было выплачено 3 млрд руб. аванса. Чиновник своей вины не признал. Более того, следствие считает, что при экономическом обосновании кредита Виктор Кудряшов «сознательно ввел в заблуждение президента Владимира Путина и правительство РФ».

В рамках другого уголовного дела был арестован и врио министра строительства Самарской области Михаил Асеев. По данным следствия, Управление капитального строительства, которое ранее возглавлял чиновник, необоснованно перечислило 194 млн руб. ООО «Волгатрансстрой-проект» (входит в ГК «Волгатрансстрой») в рамках госконтракта на проектирование строительства станции метро «Самарская». Михаил Асеев заключил соглашение со следствием и был переведен под домашний арест.

После арестов чиновников регионального правительства и серии обысков в офисах «Волгатрансстроя» глава компании Вячеслав Сонин заявил СМИ, что приостанавливает строительство «Театральной» и отказывается от аванса.

Евгений Чернов