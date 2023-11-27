«Транснефть» остановила отгрузку нефти из Новороссийска

В Новороссийске из-за шторма остановлена отгрузка нефти, сообщил официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин. По его словам, завтра, 28 ноября, возможно «окно в шторме» для возобновления поставок.

«По факту в ноябре вводимые капитанией порта штормовые предупреждения уже более чем на 17 суток останавливали отгрузки. Сейчас ветер стихает, но волна остается визуально 2–3 м»,— рассказал ТАСС господин Демин.

Как он уточнил, прогнозируется, что шторм продлится до конца месяца. Сегодня, 27 ноября, об остановке отгрузок нефти с морского терминала под Новороссийском объявил Каспийский трубопроводный консорциум. По данным компании, в районе сложились неблагоприятные метеоусловия, ветер достигает 22–24 м/с.

Накануне на Кубань и Крым обрушились шторм и ураган. Из-за непогоды около 500 тыс. жителей Крыма осталось без электричества. Один человек погиб.

Лаура Кеффер