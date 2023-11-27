Почти 500 тыс. крымчан остались без света из-за шторма

498 тыс. жителей Крыма остались без электричества из-за шторма, сообщил советник губернатора республики Олег Крючков в Telegram. Больше всего пострадали Черноморский, Сакский, Белогорский, Симферопольский, Октябрьский, Бахчисарайский, Ленинский районы. Над восстановлением энергоснабжения работают 38 бригад.

Глава Черноморского района Наталья Писарева сообщила, что водоснабжение и водоотведение полностью прекращено из-за отсутствия энергоснабжения на насосных станциях. Не работает центральное отопление. Она попросила людей остаться дома и сообщать о происшествиях в диспетчерскую службу.

В Евпатории эвакуировано больше 200 жителей из подтопленных домов, развернуто пять пунктов временного размещения, сообщил министр МЧС Крыма Сергей Садаклиев. В городе Керчи повреждены линии электропередачи и газопроводы, написал глава городской администрации Святослав Брусаков в Telegram. По словам министра транспорта Крыма Николая Лукашенко, перекрыта дорога Судак — Морское из-за затопления. На полуострове приостановлена работа троллейбусов.

В Крыму и Севастополе действует штормовое предупреждение из-за ураганного ветра порывами до 40 м/с. Повалены десятки деревьев, повреждены крыши домов. Понедельник объявлен выходным днем. Жителей просят никуда не выезжать и оставаться дома.

Леонид Уварчев