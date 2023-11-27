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Коммерсантъ FM
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В Крыму в результате шторма погиб один человек

Один человек погиб из-за непогоды в Крыму, сообщил советник главы республики Олег Крючков. По предварительным данным, инцидент случился в селе Морское под Судаком.

«Есть погибший... Человек вышел смотреть на волны и, к сожалению, трагически погиб»,—рассказал господин Крючков в эфире «России 24» (цитата по ТАСС).

На 25–27 ноября в республике из-за сильных дождей, снегопада и ветра до 40 м/с действует штормовое предупреждение. МЧС сообщало, что как минимум четыре человека пострадало. Около 500 тыс. жителей Крыма осталось без электричества. В Севастополе в музее-аквариуме затопило зал, погибли 500 морских животных.

Лаура Кеффер

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