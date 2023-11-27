КТК остановил погрузку нефти из-за шторма в Черном море

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) приостановил погрузку с морского терминала под Новороссийском из-за шторма. Танкеры отведены в районы ожидания, сообщила пресс-служба КТК.

«В настоящее время в районе Новороссийска сложились крайне неблагоприятные метеоусловия: ветер до 22-24 м/с, высота волны 6-8 м. Капитаном морского порта Новороссийск объявлено штормовое предупреждение, в соответствии с которым на Морском терминале КТК остановлена погрузка нефти, танкеры отведены в районы ожидания. Резервуарные парки компании практически заполнены. В этой связи прием нефти от грузоотправителей осуществляется в сниженных режимах»,— говорится в сообщении КТК.

В КТК подчеркнули, что решение об остановке перевалки нефти было принято с учетом предписаний по вопросу охраны окружающей среды, обеспечения промышленной безопасности в Черном море и недопущения разлива нефти. «Исходя из данной установки и следуя соответствующим предписаниям, была остановлена перевалка нефти в настоящее время, что также будет происходить и в дальнейшем при наступлении аналогичных условий. О возобновлении перевалки будет сообщено дополнительно», — отметили в компании.

КТК эксплуатирует нефтепровод Тенгиз—Новороссийск протяженностью 1511 км — основной экспортный маршрут для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% экспортных объемов нефти Казахстана. Мощность магистрали — 67 млн тонн нефти в год.

Вечером 26 ноября на Кубань и Крым обрушились шторм и ураган. Из-за непогоды около 500 тыс. жителей Крыма остались без электричества. Повалены десятки деревьев, повреждения получили крыши домов. В Сочи волнами затопило прибрежную территорию. По меньшей мере семь летевших в сочинский аэропорт самолетов ушли на запасные аэродромы.