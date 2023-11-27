HeadHunter: спрос на сотрудников с многозадачностью вырос втрое

На фоне дефицита кадров и низкой безработицы спрос на сотрудников с многозадачностью в России резко вырос. Число вакансий на HeadHunter, где от сотрудника требуют многозадачности, выросла в 2023 году по сравнению с 2021 годом почти в три раза (на 181%). Исследование HeadHunter приводит РБК.

За период январь—сентябрь 2023 года на HeadHunter было опубликовано 368 тыс. вакансий, где одно из требований — многозадачность. Это на 17,4% больше, чем за такой же период годом ранее, и на 181% больше, чем за аналогичный период в 2021 году.

Как правило, в многозадачных сотрудниках нуждаются финансовый, сельскохозяйственный и гостинично-ресторанный секторы, учреждения культуры и искусства, предприятия ЖКХ, НКО, образовательные и строительные организации, а также предприятия ЖКХ, лесная и деревообрабатывающая промышленность.

Кроме того, был зафиксирован повышенный спрос на коммуникабельных работников (145,1 тыс., или на 70,2% больше по сравнению с 2022 годом и на 163% — по сравнению с 2021-м). Число вакансий с требованием от потенциального сотрудника стрессоустойчивости выросло на 52,5% по сравнению с 2022 годом и на 106,7% по сравнению с 2021-м.

В этом году компании искали работников, умеющих работать в команде (больше 1,3 млн вакансий). Однако в сравнении с 2022 годом число объявлений с этим навыком уменьшилось на 13,4%, но выросло на 19,6% по сравнению с 2021-м.

Летом уровень безработицы в России достиг рекордного минимума 3%. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина говорила, что в экономике почти не осталось рабочих рук. Глава Минэкономики Максим Решетников предлагал активнее привлекать в экономику трудовых мигрантов. Президент Владимир Путин говорил, что такая безработица вызвана эффективной экономической политикой.

Анастасия Ларина