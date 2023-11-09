Набиуллина: в экономике почти не осталось рабочих рук

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что в российской экономике почти не осталось рабочих рук. Как сообщила глава ЦБ, особенная сложная ситуация с кадрами в машиностроении, а также химической промышленности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эльвира Набиуллина

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Эльвира Набиуллина

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Сейчас, по словам Эльвиры Набиуллины, в России задействованы все имеющиеся ресурсы. Для дальнейшего роста экономики нужно повышение производительности труда, отметила глава ЦБ.

«Безработица в 3%, а в некоторых регионах и того меньше — это означает, что в экономике практически не осталось рабочих рук, ситуация с кадрами действительно очень острая, особенно в тех отраслях, которые перешагнули докризисный уровень — машиностроение, химическая промышленность»,— заявила госпожа Набиуллина, выступая в Госдуме (ее слова приводит Reuters).

По данным опросов ЦБ, на большинстве предприятий наблюдается дефицит кадров. Когда депутаты попросили ввести льготное кредитование для поддержки отраслей, Эльвира Набиуллина заявила, что попытки форсировать экономический рост за счет дешевых кредитов могут обернуться дополнительной инфляцией. «Если мы ослабим хватку — мы ничего не выиграем, инфляцию все равно придется снижать, но с более высокого уровня»,— отметила она.

Министр экономического развития Максим Решетников называл низкую безработицу в России тормозом для экономики. По его словам, человеческий капитал стал самым дефицитным ресурсом в российской экономике.

По данным ЦБ, с начала 2023 года в промышленности была самая низкая обеспеченность кадрами за последние 25 лет. В сентябрьском докладе Банка России о региональной экономике говорится, что 60% предприятий сообщили о нехватке персонала.

Как ранее сообщал «Ъ», в 2023 году 42% предприятий в РФ хотели бы увеличить число своих сотрудников — в среднем на 13%. При этом часть из них, особенно в сфере промышленности, жалуются на сложности с подбором квалифицированных сотрудников — закрытие вакансии может занимать до четырех месяцев.

Подробнее читайте в материале «Дефицит содержания».

Анастасия Ларина