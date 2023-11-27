ТПП: бизнес заплатит 225 млрд руб. налога на сверхприбыль со скидкой

Бизнес до конца ноября заплатит примерно 225 млрд руб. в качестве разового налога на сверхприбыль (windfall tax), сообщил президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин. Сумма будет направлена в бюджет с учетом скидки.

Господин Катырин сообщил «Известиям», что налог до конца ноября переведут три из четырех компаний, которые попадают под действие разового налога. Опрошенные газетой эксперты предположили, что некоторые компании заплатят налог позже без скидки, например, чтобы у них была рублевая ликвидность.

Windfall tax — налог для крупного бизнеса, чья средняя прибыль за два предыдущих года оказалась больше 1 млрд руб. Он установлен на уровне 10% от суммы превышения прибыли компании за 2021–2022 годы над показателями 2018–2019 годов. Заплатить деньги нужно до 28 января 2024 года. Однако компании могут заплатить только 5%, если внесут деньги до 30 ноября. Налог должны заплатить около 2,5 тыс. компаний.

Минфин ожидает, что всего бизнес заплатит 300 млрд руб. На 20 ноября было внесено только 40 млрд руб. «Норникель» сообщил «Известиям», что внес платеж (как следует из материалов компании, речь идет о 8,3 млрд руб.). HeadHunter ранее сообщала о перечислении 268 млн руб. «Сбер» собирается до конца месяца направить 3 млрд руб., «Россети» — 1,6 млрд руб., «Ростелеком» — 700 млн руб.

О налоге — в публикации «Ъ» «Сверхприбыль приблизилась к бюджету».

Леонид Уварчев