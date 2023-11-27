Сухогрузная баржа оторвалась в порту Ялты из-за шторма

В грузовом порту Ялты из-за шторма оторвалась сухогрузная баржа, сообщила глава администрации города Янина Павленко. Телеканал «Крым 24» опубликовал кадры с места происшествия.

В диспетчерскую службу поступило 250 обращений из Ялты, написала госпожа Павленко в Telegram. Упало множество деревьев, что привело к нарушению энергоснабжения в нескольких районах. В пяти многоквартирных домах нет отопления. В Ливадии и Гурзуфе из-за падения деревьев повреждены автомобили. В городе уже удалось устранить подтопления в подвальном помещении дома на Гурзуфском шоссе, дороги на Умельцев в Массандре, ведутся работы в поселке Краснокаменка.

В Крыму и Севастополе действует штормовое предупреждение из-за ураганного ветра порывами до 40 м/с. В Крыму почти у 500 тыс. человек нет электричества. В Севастополе пострадали три человека. Повалены десятки деревьев, повреждены крыши домов. Понедельник объявлен выходным днем. Жителей просят никуда не выезжать и оставаться дома.

Леонид Уварчев